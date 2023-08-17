Девушка в Екатеринбурге «накатала» на самокате 170 тысяч рублей

В июле 2023 года девушка купила сим-карту и зарегистрировала ее в приложении сервиса проката. Во время регистрации выяснилось, что аккаунт с этим телефоном уже есть, поэтому девушка продолжила им пользоваться. Так продолжалось на протяжении месяца, пока счет долга не превысил 170 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.