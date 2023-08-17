Девушка в Екатеринбурге «накатала» на самокате 170 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В июле 2023 года девушка купила сим-карту и зарегистрировала ее в приложении сервиса проката. Во время регистрации выяснилось, что аккаунт с этим телефоном уже есть, поэтому девушка продолжила им пользоваться. Так продолжалось на протяжении месяца, пока счет долга не превысил 170 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Выяснилось, что предыдущая владелица сим-карты давно живет в другой стране и в Екатеринбург не приезжает. В отношении молодой екатеринбурженки возбудили уголовное дело признакам кражи денег с банковского счета.
Напомним, в Екатеринбурге мошенник позвонил пожилому мужчине и сообщил о том, что якобы проводится подключение вышек 5G и, чтобы избежать изменения номера телефона, нужно скачать мобильное приложение и сделать определенные настройки сим-карты. Далее злоумышленник перевел с карты пенсионера 700 тысяч рублей, после чего приложение заблокировалось.