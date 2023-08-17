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Два человека чуть не утонули в водоеме в Новой Ляле

Два человека чуть не утонули в водоеме в Новой Ляле

17 августа 2023, 10:51
Фото: МЧС по Свердловской области
В Новой Ляле сотрудник МЧС спас двух тонущих человек. Это произошло 13 августа.

Спасательную операцию провел старший прапорщик 16-й пожарно-спасательной части Дмитрий Паршутов. Он проводил рейд около реки Ляли на лодке «Казанка». Уже возвращаясь в подразделение, он заметил, что на берегу несколько людей машут руками, прося о помощи, сообщили в региональном МЧС.

Тогда Дмитрий подъехал ближе и увидел в воде двоих человек. Они не рассчитали свои силы, отплыли далеко от берега и начали тонуть.

Спасатель бросил жилет одному из них, который мог держаться на воде. За вторым Дмитрий спрыгнул лично — тот уже шел ко дну.

На берегу он предложил обоим вызвать скорую, но они отказались.

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#Спасение#Река Ляля#Новая Ляля#МЧС#Происшествия#Свердловская область#Дарья Сорокина
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