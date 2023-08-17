Два человека чуть не утонули в водоеме в Новой Ляле

Спасательную операцию провел старший прапорщик 16-й пожарно-спасательной части Дмитрий Паршутов. Он проводил рейд около реки Ляли на лодке «Казанка». Уже возвращаясь в подразделение, он заметил, что на берегу несколько людей машут руками, прося о помощи, сообщили в региональном МЧС.