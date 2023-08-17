Два человека чуть не утонули в водоеме в Новой Ляле

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Спасательную операцию провел старший прапорщик 16-й пожарно-спасательной части Дмитрий Паршутов. Он проводил рейд около реки Ляли на лодке «Казанка». Уже возвращаясь в подразделение, он заметил, что на берегу несколько людей машут руками, прося о помощи, сообщили в региональном МЧС.
Тогда Дмитрий подъехал ближе и увидел в воде двоих человек. Они не рассчитали свои силы, отплыли далеко от берега и начали тонуть.
Спасатель бросил жилет одному из них, который мог держаться на воде. За вторым Дмитрий спрыгнул лично — тот уже шел ко дну.
На берегу он предложил обоим вызвать скорую, но они отказались.