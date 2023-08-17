Глава РЭО Буцаев: В Ростовской области будет реализован мусороперерабатывающий завод

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
По словам Дениса Буцаева, на встрече с губернатором региона на обсуждение были вынесены вопросы модернизации региональной инфраструктуры. Стороны обсудили ряд проектов, в рамках которых в Ростовской области планируют построить три объекта по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), один из которых — Новочеркасский МЭОК. Проект этого мусороперерабатывающего завода будет реализован в соответствии с концессионным соглашением, которое собираются заключить в ближайшее время. «Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — рассказал глава РЭО.
Помимо данного комплекса Денис Буцаев и Василий Голубев обсудили проекты строительства двух других объектов по обработке ТКО — Красносулинского МЭОК и Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Когда они начнуть работать, у региона появится возможность достичь 100% обработки ТКО и наполовину снизить объемы их захоронения на полигонах, что соответствует целям национального проекта «Экология». Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена 14 января 2019 года в рамках указа президента РФ. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в Российской Федерации. Согласно нацпроекту «Экология», это нужно, чтобы снизить объем захоронения ТКО, сократив таким образом экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо достичь поставленной цели — сортировки 100% объема ТКО и снижения вдвое объема отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.