Глава РЭО Буцаев: В Ростовской области будет реализован мусороперерабатывающий завод

По словам Дениса Буцаева, на встрече с губернатором региона на обсуждение были вынесены вопросы модернизации региональной инфраструктуры. Стороны обсудили ряд проектов, в рамках которых в Ростовской области планируют построить три объекта по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), один из которых — Новочеркасский МЭОК. Проект этого мусороперерабатывающего завода будет реализован в соответствии с концессионным соглашением, которое собираются заключить в ближайшее время. «Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — рассказал глава РЭО.