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Глава РЭО Буцаев: В Ростовской области будет реализован мусороперерабатывающий завод

Глава РЭО Буцаев: В Ростовской области будет реализован мусороперерабатывающий завод

17 августа 2023, 18:25
Фото: reo.ru
Во время делового визита в Ростовскую область глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев обговорил с губернатором региона Василием Голубевым варианты реализации проектов и ряд возможностей финансовой поддержки со стороны РЭО.

 

По словам Дениса Буцаева, на встрече с губернатором региона на обсуждение были вынесены вопросы модернизации региональной инфраструктуры. Стороны обсудили ряд проектов, в рамках которых в Ростовской области планируют построить три объекта по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), один из которых — Новочеркасский МЭОК. Проект этого мусороперерабатывающего завода будет реализован в соответствии с концессионным соглашением, которое собираются заключить в ближайшее время. «Мощность обработки объекта составит 300 тысяч тонн в год, а сумма вложений со стороны РЭО может достигнуть 2,848 млрд рублей», — рассказал глава РЭО.

Помимо данного комплекса Денис Буцаев и Василий Голубев обсудили проекты строительства двух других объектов по обработке ТКО — Красносулинского МЭОК и Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Когда они начнуть работать, у региона появится возможность достичь 100% обработки ТКО и наполовину снизить объемы их захоронения на полигонах, что соответствует целям национального проекта «Экология». Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» учреждена 14 января 2019 года в рамках указа президента РФ. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с ТКО в Российской Федерации. Согласно нацпроекту «Экология», это нужно, чтобы снизить объем захоронения ТКО, сократив таким образом экологическую нагрузку на население. К 2030 году необходимо достичь поставленной цели — сортировки 100% объема ТКО и снижения вдвое объема отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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