Интересные места во Вьетнаме для российских туристов

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Он посоветовал приехать в Вьетнам, чтобы насладиться его достопримечательностями и уникальной природой. Для полного осмотра интересных мест потребуется не менее недели, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Здесь предлагается разнообразная программа для тех, кто любит путешествовать: прекраснейшая бухта Халонг рядом с Ханоем, провинция Ниньбинь с ее живописными холмами и лугами, столица Ханой и город Шапа — излюбленное место для горных туристов», — рассказал путешественник в своем интервью для онлайн-журнала «Подмосковье сегодня».
Балясников высоко оценил курорты Вьетнама. Пока что поток туристов еще не достигает огромных масштабов, поэтому отдых будет комфортным.
Он также рекомендовал посетить остров Фукуок с его белоснежными пляжами и доступными пятизвездочными отелями. Кроме того, он порекомендовал посетить пляжи города Нячанг.
Путешественник также предложил несколько вариантов, как лучше добраться до Вьетнама.