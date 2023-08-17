Интересные места во Вьетнаме для российских туристов

«Здесь предлагается разнообразная программа для тех, кто любит путешествовать: прекраснейшая бухта Халонг рядом с Ханоем, провинция Ниньбинь с ее живописными холмами и лугами, столица Ханой и город Шапа — излюбленное место для горных туристов», — рассказал путешественник в своем интервью для онлайн-журнала «Подмосковье сегодня».