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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Интересные места во Вьетнаме для российских туристов

17 августа 2023, 14:06
С недавнего времени россияне имеют возможность посещать Вьетнам без визы на протяжении 45 дней. Опытный специалист в сфере туризма, Алексей Балясников, поделился своими соображениями о привлекательности этой страны для российских путешественников.

Он посоветовал приехать в Вьетнам, чтобы насладиться его достопримечательностями и уникальной природой. Для полного осмотра интересных мест потребуется не менее недели, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Здесь предлагается разнообразная программа для тех, кто любит путешествовать: прекраснейшая бухта Халонг рядом с Ханоем, провинция Ниньбинь с ее живописными холмами и лугами, столица Ханой и город Шапа — излюбленное место для горных туристов», — рассказал путешественник в своем интервью для онлайн-журнала «Подмосковье сегодня».

Балясников высоко оценил курорты Вьетнама. Пока что поток туристов еще не достигает огромных масштабов, поэтому отдых будет комфортным.

Он также рекомендовал посетить остров Фукуок с его белоснежными пляжами и доступными пятизвездочными отелями. Кроме того, он порекомендовал посетить пляжи города Нячанг.

Путешественник также предложил несколько вариантов, как лучше добраться до Вьетнама.

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