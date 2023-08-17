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Published Сегодня, 14:12

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Киркоров признался, что не хочет возвращаться из отпуска в Россию

17 августа 2023, 14:12
По информации портала «Утро.ру», Филипп Киркоров, находясь в Греции на отдыхе с детьми, очень наслаждается временем, проведенным там, и не прочь задержаться на отдыхе побольше.

Недавно артист опубликовал видео, где исполнил свою версию песни «Я на солнышке лежу» и добавил фразу «и не хочу возвращаться». Тем не менее, у Киркорова уже запланированы концерты в Сочи в конце августа, что вызывает интерес, так как по видео можно заметить, что он скучает по сцене и ждет возможности выступать перед публикой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Филипп Киркоров привлек к себе внимание, сняв видео, где облизывает Ольгу Бузову. Ролик был размещен в социальных сетях и вызвал бурное обсуждение среди пользователей, которые пошутили на эту тему. Интерес к личной жизни певца значительно возрос после этого эпизода.

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