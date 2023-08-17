Киркоров признался, что не хочет возвращаться из отпуска в Россию

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Недавно артист опубликовал видео, где исполнил свою версию песни «Я на солнышке лежу» и добавил фразу «и не хочу возвращаться». Тем не менее, у Киркорова уже запланированы концерты в Сочи в конце августа, что вызывает интерес, так как по видео можно заметить, что он скучает по сцене и ждет возможности выступать перед публикой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее Филипп Киркоров привлек к себе внимание, сняв видео, где облизывает Ольгу Бузову. Ролик был размещен в социальных сетях и вызвал бурное обсуждение среди пользователей, которые пошутили на эту тему. Интерес к личной жизни певца значительно возрос после этого эпизода.