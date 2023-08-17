Киркоров признался, что не хочет возвращаться из отпуска в Россию

Недавно артист опубликовал видео, где исполнил свою версию песни «Я на солнышке лежу» и добавил фразу «и не хочу возвращаться». Тем не менее, у Киркорова уже запланированы концерты в Сочи в конце августа, что вызывает интерес, так как по видео можно заметить, что он скучает по сцене и ждет возможности выступать перед публикой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».