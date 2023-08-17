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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Команда по созданию городского перевозчика создана в Нижнем Тагиле

Команда по созданию городского перевозчика создана в Нижнем Тагиле

17 августа 2023, 14:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле собирают рабочую группу, чтобы возродить пассажирское предприятие. МУП создают для повышения качества перевозок, сообщили в мэрии.

Главой команды станет вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов, заместителями — начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев и его зам Михаил Семин. Помимо этого, в группе будут состоять юристы, экономисты, представители управления муниципального имущества и других ведомств.

Заседания будут проходить не реже раза в 10 дней. Специалистам предстоит разработать и реализовать решения по созданию транспортного МУПа, определить формы и способы перевозок.

Планируется восстановление собственного автопарка, а также создание площадки, где его будут обслуживать и оставлять на хранение. Будет пополнен штат инженеров, механиков, медиков. В состав нового предприятия могут войти около 70 единиц техники.

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#Нижний Тагил#Качество перевозок#Юристы#Вице-мэр#Горхозяйство#Мэрия#Перевозчик#Транспорт#Дарья Сорокина
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