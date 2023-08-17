Команда по созданию городского перевозчика создана в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Главой команды станет вице-мэр по горхозяйству и строительству Егор Копысов, заместителями — начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев и его зам Михаил Семин. Помимо этого, в группе будут состоять юристы, экономисты, представители управления муниципального имущества и других ведомств.
Заседания будут проходить не реже раза в 10 дней. Специалистам предстоит разработать и реализовать решения по созданию транспортного МУПа, определить формы и способы перевозок.
Планируется восстановление собственного автопарка, а также создание площадки, где его будут обслуживать и оставлять на хранение. Будет пополнен штат инженеров, механиков, медиков. В состав нового предприятия могут войти около 70 единиц техники.