Медцентр для детей с онкозаболеваниями открылся в Екатеринбурге

Площадь медцентра — 4200 квадратных метров. В нем оборудовали более 30 комнат «Мать и дитя», палаты для дневного стационара, рассчитанные на двух людей, школьный класс и зоны для игр. Здесь после операций детям будут оказываться поддержка и уход.