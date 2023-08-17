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Мотоциклист протаранил автомобиль в Екатеринбурге

Мотоциклист протаранил автомобиль в Екатеринбурге

17 августа 2023, 05:16
Фото: Е1
Мотоцикл и автомобиль ВАЗ столкнулись около ТЦ «Яблоко» в Екатеринбурге. Инцидент произошел вечером 16 июля 2023 года на улице Восточной.

Байкер, проезжая по дороге со стороны улицы Малышева, во время поворота влево не убедился в безопасности действия и врезался в едущий навстречу автомобиль, пишет Е1.

От удара водитель мотоцикла отлетел в сторону не менее, чем на 15 метров. По словам свидетелей дорожной аварии, он лежал и не шевелился.

Фото: Е1

Приехавшая бригада скорой помощи отвезла его в больницу, где ему предварительно диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Напомним, 15 августа 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил молодого человека, который ехал на электросамокате. Пострадавшего доставили в больницу с повреждениями головы.

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