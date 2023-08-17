Мотоциклист протаранил автомобиль в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Байкер, проезжая по дороге со стороны улицы Малышева, во время поворота влево не убедился в безопасности действия и врезался в едущий навстречу автомобиль, пишет Е1.
От удара водитель мотоцикла отлетел в сторону не менее, чем на 15 метров. По словам свидетелей дорожной аварии, он лежал и не шевелился.
Приехавшая бригада скорой помощи отвезла его в больницу, где ему предварительно диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.
Напомним, 15 августа 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил молодого человека, который ехал на электросамокате. Пострадавшего доставили в больницу с повреждениями головы.