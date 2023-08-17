Мужчине в Каменске-Уральском предъявлено обвинение за удержание девочки в квартире

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетней. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, пишет Е1.
Напомним, инцидент произошел 15 августа 2023 года. Сосед попросил девочку помочь найти ему пульт. Девочка с ним ушла, предупредив о своем уходе маму. Когда она нашла пропавший предмет, выйти из квартиры не смогла.
Мужчина держал ее у себя в квартире больше семи часов, утверждая, что теперь она станет жить у него. В итоге у девочки получилось выбраться через окно, когда ее мама стала спрашивать у соседа, когда дочь вернется домой.