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Мужчине в Каменске-Уральском предъявлено обвинение за удержание девочки в квартире

Мужчине в Каменске-Уральском предъявлено обвинение за удержание девочки в квартире

17 августа 2023, 14:16
Фото: 1MI
Ранее судимому мужчине в Каменске-Уральском, который удерживал у себя дома девятилетнюю девочку, предъявили обвинение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетней. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы, пишет Е1.

Напомним, инцидент произошел 15 августа 2023 года. Сосед попросил девочку помочь найти ему пульт. Девочка с ним ушла, предупредив о своем уходе маму. Когда она нашла пропавший предмет, выйти из квартиры не смогла.

Мужчина держал ее у себя в квартире больше семи часов, утверждая, что теперь она станет жить у него. В итоге у девочки получилось выбраться через окно, когда ее мама стала спрашивать у соседа, когда дочь вернется домой.

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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Полиция#Дети#ЧП#Ребенок#Уголовное дело#Обвинение#Девочка#Квартира#Криминал#Каменск-Уральский
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