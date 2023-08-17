На фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму открылась выставка «АРТ-ЭКСПО»

Каждый год на самом масштабном фестивале «Таврида.АРТ» проходит выставка регионов, корпораций и организаций-партнеров. Мероприятие 2023 года проведут в обновленном формате — в качестве выставочного павильона будет использоваться специальное пространство «АРТ-ЭКСПО». На участке в 3500 квадратных метров, расположенном между академией творческих индустрий «Меганом» и пляжем «Ракета», построили павильон высотой 12 метров. В новом выставочном блоке регионы, образовательные учреждения, арт-резиденции, а также коммерческие и общественные организации представят свои лучшие разработки и достижения. Об этом пишет rostovgazeta.ru.