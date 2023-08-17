На фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму открылась выставка «АРТ-ЭКСПО»

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
Одним из важных гостей мероприятия стал Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации главы Российской Федерации.
Каждый год на самом масштабном фестивале «Таврида.АРТ» проходит выставка регионов, корпораций и организаций-партнеров. Мероприятие 2023 года проведут в обновленном формате — в качестве выставочного павильона будет использоваться специальное пространство «АРТ-ЭКСПО». На участке в 3500 квадратных метров, расположенном между академией творческих индустрий «Меганом» и пляжем «Ракета», построили павильон высотой 12 метров. В новом выставочном блоке регионы, образовательные учреждения, арт-резиденции, а также коммерческие и общественные организации представят свои лучшие разработки и достижения. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
На выставку «АРТ-ЭКСПО» свои проекты привезли представители Подмосковья, Белгородской, Тульской и Нижегородской областей, ЯНАО, Татарстана, Красноярского края и Камчатки, «Почты Крыма», Северо-Кавказского федерального университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, проекта «Другое дело», а также РНКБ.
Свой собственный оригинальный стенд презентует на выставке каждый из экспонентов «АРТ-ЭКСПО». В дни фестиваля на всех стендах будут демонстрироваться проекты местных творцов, проходить интерактивные мероприятия и мастер-классы, шоу и киносеансы. Экспозиции выставки объединили общей темой — «Было. Есть. Будет». Она являет собой символ основных этапов творческого пути, образования и культурного кода каждого из участников мероприятия.
В рамках «АРТ-ЭКСПО» также состоялась презентация международной выставки-форума «Россия». Здесь присутствующим предлагалось стать участниками игры «Соберем вместе» и из букв нескольких шрифтов выбрать свои варианты написания слова «Россия». Наградой для участников игры стал подарочный мерч. Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ начнется 4 ноября 2023 года и завершится 12 апреля 2024 года.