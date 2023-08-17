На стройплощадке «УГМК-арены» в Екатеринбурге ликвидирован пожар

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
По словам очевидцев, к тому момента, когда прибыли спасатели, дым из арены прекратился. Площадь пожара — 10 квадратных метров. Кроме того, с территории стройки 200 человек эвакуировались до приезда пожарных. Вскоре специалистам удалось локализовать и ликвидировать огонь.
Информации о пострадавших нет. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за несоблюдения рабочими техники безопасности.
Напомним, сообщение о том, что на стройке случилось возгорание, поступило днем после полудня. Вскоре по адресу вызова приехали сотрудники пожарно-спасательной службы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.