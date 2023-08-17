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На стройплощадке «УГМК-арены» в Екатеринбурге ликвидирован пожар

На стройплощадке «УГМК-арены» в Екатеринбурге ликвидирован пожар

17 августа 2023, 16:31
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На стройке ледовой арены в Екатеринбурге пожарные ликвидировали вспыхнувший огонь. Происшествие случилось 17 августа 2023 года.

По словам очевидцев, к тому момента, когда прибыли спасатели, дым из арены прекратился. Площадь пожара — 10 квадратных метров. Кроме того, с территории стройки 200 человек эвакуировались до приезда пожарных. Вскоре специалистам удалось локализовать и ликвидировать огонь.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Информации о пострадавших нет. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за несоблюдения рабочими техники безопасности.

Напомним, сообщение о том, что на стройке случилось возгорание, поступило днем после полудня. Вскоре по адресу вызова приехали сотрудники пожарно-спасательной службы, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар на ледовой арене УГМК тушат спасатели из Екатеринбурга
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#Елизавета Зиборова#УГМК#Екатеринбург#Пожар#УГМК-арена#Дым#Спасатели#Эвакуация#Локализация#Текника безопасности#18+#Инцидент#ЧП#Происшествия
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