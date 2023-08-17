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Неизвестные обстреляли автомобиль в Нижнем Тагиле

Неизвестные обстреляли автомобиль в Нижнем Тагиле

17 августа 2023, 04:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестные хулиганы обстреляли проезжавший мимо автомобиль. Инцидент произошел 15 августа 2023 года на проспекте Дзержинского.

По словам владельца автомобиля, стрельба была из пневматического пистолета. При этом мужчина не заметил, из какой стороны производились выстрелы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

В результате обстрела у машины оказалось повреждено лобовое стекло. Горожанин предположил, что это не первый подобный случай на данном дорожном участке. Обращаться в полицию по факту стрельбы он не стал.

Напомним, в мае 2023 года в Кушве злоумышленники стреляли в проезжавший мимо автомобиль из пневматического пистолета. Как рассказал хозяин авто, аналогичные инциденты случались уже неоднократно.

Неизвестные обстреляли автомобиль в Кушве
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#18+#Инцидент#ЧП#Пневматический пистолет#Повреждение стекла#Злоумышленники#Обстрел#Автомобиль#Неизвестные#Стрельба#Криминал
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