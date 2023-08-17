Неизвестные обстреляли автомобиль в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
По словам владельца автомобиля, стрельба была из пневматического пистолета. При этом мужчина не заметил, из какой стороны производились выстрелы, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В результате обстрела у машины оказалось повреждено лобовое стекло. Горожанин предположил, что это не первый подобный случай на данном дорожном участке. Обращаться в полицию по факту стрельбы он не стал.
Напомним, в мае 2023 года в Кушве злоумышленники стреляли в проезжавший мимо автомобиль из пневматического пистолета. Как рассказал хозяин авто, аналогичные инциденты случались уже неоднократно.