Неизвестные угнали автомобиль на Вые в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Неизвестные угнали автомобиль ВАЗ 2112 от дома на улице Черных. Через несколько часов после происшествия они попали на камеры видеонаблюдения в районе Рудника, рассказала TagilCity.ru владелица ВАЗа Елена. На одной из них видно двух мужчин, стоящих возле угнанной машины. Вторая камера, уже в магазине, сняла только одного предполагаемого угонщика в момент покупки пива.
В полиции Нижнего Тагила сообщили, что по факту угона проводится проверка, организованы оперативно-следственные мероприятия.
Сообщение поступило в полицию накануне. В настоящее время в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, организованы необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного автотранспорта и установления лиц, причастных к хищению, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе полиции.