Неизвестные угнали автомобиль на Вые в Нижнем Тагиле

Неизвестные угнали автомобиль ВАЗ 2112 от дома на улице Черных. Через несколько часов после происшествия они попали на камеры видеонаблюдения в районе Рудника, рассказала TagilCity.ru владелица ВАЗа Елена. На одной из них видно двух мужчин, стоящих возле угнанной машины. Вторая камера, уже в магазине, сняла только одного предполагаемого угонщика в момент покупки пива.