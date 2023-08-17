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Неизвестные угнали автомобиль на Вые в Нижнем Тагиле

Неизвестные угнали автомобиль на Вые в Нижнем Тагиле

17 августа 2023, 07:43
Фото: Елена Токужинова
В ночь на 17 августа у дома в районе Выи в Нижнем Тагиле был угнан автомобиль ВАЗ. Предполагаемые угонщики через несколько часов попали на камеры видеонаблюдения вместе с машиной.

Неизвестные угнали автомобиль ВАЗ 2112 от дома на улице Черных. Через несколько часов после происшествия они попали на камеры видеонаблюдения в районе Рудника, рассказала TagilCity.ru владелица ВАЗа Елена. На одной из них видно двух мужчин, стоящих возле угнанной машины. Вторая камера, уже в магазине, сняла только одного предполагаемого угонщика в момент покупки пива.

Предполагаемые угонщики Предполагаемые угонщики
Предполагаемые угонщики Предполагаемые угонщики
Предполагаемые угонщики Предполагаемые угонщики
Предполагаемые угонщики Предполагаемые угонщики
Предполагаемые угонщики
Фото: Елена Токужинова

В полиции Нижнего Тагила сообщили, что по факту угона проводится проверка, организованы оперативно-следственные мероприятия.

Сообщение поступило в полицию накануне. В настоящее время в отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка, организованы необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенного автотранспорта и установления лиц, причастных к хищению, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе полиции.
#Анна Григорьева#Инцидент#Угон автомобиля#Видеонаблюдение#Полиция#Криминал#Эксклюзив#Нижний Тагил
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