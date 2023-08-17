tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Опасность употребления молока вместе с фруктами и жирной пищей

17 августа 2023, 12:43
Известно, что многие люди любят сочетание котлет и пюре. Но стоит быть осторожным с этой комбинацией, поскольку она может иметь определенные риски. Об этом говорит доктор Мария Беляева, специалист общей практики.

Разные продукты перевариваются в разных частях нашего желудочно-кишечного тракта. Ферменты, ответственные за переваривание каждого продукта, могут быть нейтрализованы продуктами переваривания других продуктов. Именно поэтому нельзя все продукты сочетать между собой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

К примеру, не рекомендуется сочетать мясо или рыбу с картофелем, так как в картофеле содержится большое количество крахмала. Крахмал переваривается очень быстро, а белки из мяса или рыбы перевариваются медленнее, что создает нагрузку на органы пищеварения.

Также не рекомендуется сочетать сладкие фрукты или другие продукты с высоким содержанием сахара с другой пищей, особенно с белковой пищей.

Разные виды белков тоже не очень хорошо сочетаются друг с другом. Поэтому лучше всего к белковой пище подходят овощи, которые являются источником сложных углеводов.

Молоко следует потреблять отдельно от других продуктов, особенно вредно его употребление с фруктами или жирной пищей. Иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.

Подпишитесь
В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
Сегодня, 07:38
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
Вчера, 16:02
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Вчера, 10:34
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:46
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Вчера, 03:34