Опасность употребления молока вместе с фруктами и жирной пищей

Известно, что многие люди любят сочетание котлет и пюре. Но стоит быть осторожным с этой комбинацией, поскольку она может иметь определенные риски. Об этом говорит доктор Мария Беляева, специалист общей практики.