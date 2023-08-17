Опасность употребления молока вместе с фруктами и жирной пищей

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Разные продукты перевариваются в разных частях нашего желудочно-кишечного тракта. Ферменты, ответственные за переваривание каждого продукта, могут быть нейтрализованы продуктами переваривания других продуктов. Именно поэтому нельзя все продукты сочетать между собой, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
К примеру, не рекомендуется сочетать мясо или рыбу с картофелем, так как в картофеле содержится большое количество крахмала. Крахмал переваривается очень быстро, а белки из мяса или рыбы перевариваются медленнее, что создает нагрузку на органы пищеварения.
Также не рекомендуется сочетать сладкие фрукты или другие продукты с высоким содержанием сахара с другой пищей, особенно с белковой пищей.
Разные виды белков тоже не очень хорошо сочетаются друг с другом. Поэтому лучше всего к белковой пище подходят овощи, которые являются источником сложных углеводов.
Молоко следует потреблять отдельно от других продуктов, особенно вредно его употребление с фруктами или жирной пищей. Иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.