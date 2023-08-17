Пермская ЦБК: Механизм РОП расширяет возможности бизнеса

Глава совета директоров ПЦБК Александр Бойченко напомнил, что картон и бумага сегодня относятся к наиболее цикличным материалам. Если говорить о гофрокартоне, то он выдерживает до 12 циклов переработки. Также Бойченко сообщил, что производимый ПЦБК гофрированный картон на ⅔ сделан из вторичного сырья. Компания может перерабатывать до 300 000 тонн вторичного сырья в год, пишет properm.ru.