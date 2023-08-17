Пермская ЦБК: Механизм РОП расширяет возможности бизнеса

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Глава совета директоров ПЦБК Александр Бойченко напомнил, что картон и бумага сегодня относятся к наиболее цикличным материалам. Если говорить о гофрокартоне, то он выдерживает до 12 циклов переработки. Также Бойченко сообщил, что производимый ПЦБК гофрированный картон на ⅔ сделан из вторичного сырья. Компания может перерабатывать до 300 000 тонн вторичного сырья в год, пишет properm.ru.
Согласно статистике, именно ПЦБК производит 5% гофроящиков в России. На предприятии готовы к введению механизма РОП. Он должен обеспечить переработку всей запущенной в оборот тары. Полученное после переработки упаковки вторичное сырьё будет использовано для изготовления новых товаров.
По словам экспертов, внедрение РОП приведёт к тому, что постепенно неперерабатываемую упаковку удастся вывести из употребления. Хотя пластиковый лоток для яиц весит меньше картонного и стоит дешевле, но картон легче перерабатывается, следовательно, экосбор на переработку картонной упаковки будет ниже.
В ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» подсчитали, что за счёт вытеснения менее цикличных материалов рынок картонно-бумажной упаковки вырастет на 1,5 млн тонн в год — с 8 млн тонн до 9,5 млн тонн.
Специалисты ПЦБК акцентировали внимание на том, что механизм РОП станет стимулом для диверсификации продуктовой линейки. Гендиректор ПЦБК Юрий Марков сообщил, что компания уже работает над новыми типами упаковки. Речь идёт о бумажных пакетах и лотках из пульперкартона. Это позволит в том числе увеличить объём переработки вторичных ресурсов.
Новый закон станет стимулом и для производства новых видов упаковки из гофрокартона. Компания уже готова изготавливать индивидуальную упаковку из микрогофрокартона, в том числе лотки для овощей или ягод.
Уже до конца текущего года кабмин примет ряд подзаконных актов, которые детально опишут механизм работы РОП, определят новые ставки экосбора, порядок отчётности и не только.