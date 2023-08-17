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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Платежи на капремонт не вырастут в 2024 году в Свердловской области

Платежи на капремонт не вырастут в 2024 году в Свердловской области

17 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI
Правительство Свердловской области сохранило минимальный размер взноса на капремонт в 2024 году на уровне текущего года.

Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев. Минимальный взнос в 2024 году в Свердловской области составит 14,81 рубля за один квадратный метр от общей площади квартиры в многоквартирных домах.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

По его словам, выполнение плана по капремонту на 16 августа 2023 года составляет 82%. В 21 муниципалитете региона он полностью закончен.

Новый размер взноса на капремонт утвердят в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Капремонт#Взносы#Деньги#Платежи#Общество#Свердловская область
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