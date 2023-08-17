Платежи на капремонт не вырастут в 2024 году в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев. Минимальный взнос в 2024 году в Свердловской области составит 14,81 рубля за один квадратный метр от общей площади квартиры в многоквартирных домах.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, выполнение плана по капремонту на 16 августа 2023 года составляет 82%. В 21 муниципалитете региона он полностью закончен.