Почему молодые россияне уменьшают потребление основных продуктов питания?

Эксперты полагают, что причина этого изменения заключается не в экономических причинах, а скорее в повышенной осведомленности молодых россиян о правильном питании. Они стали более ответственно подходить к своему питанию и здоровью. Многие из них исключили из своего рациона углеводы и молоко, так как понимают, что для некоторых это может быть неприемлемо.