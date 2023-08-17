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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Почему молодые россияне уменьшают потребление основных продуктов питания?

17 августа 2023, 14:03
Стало известно, почему молодые россияне отказываются от основных продуктов питания. Согласно данным Росстата, семьи молодых людей в России стали употреблять меньше основных продуктов питания, таких как молоко, фрукты и масло.

Количество хлеба, мяса и овощей тоже уменьшилось, но не так значительно, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты полагают, что причина этого изменения заключается не в экономических причинах, а скорее в повышенной осведомленности молодых россиян о правильном питании. Они стали более ответственно подходить к своему питанию и здоровью. Многие из них исключили из своего рациона углеводы и молоко, так как понимают, что для некоторых это может быть неприемлемо.

Другой фактор, влияющий на эту статистику, заключается в том, что многие молодые люди начали использовать продукты собственного производства. Это говорит о том, что они все больше заботятся о происхождении своей пищи и качестве продуктов, которые они потребляют.

В целом, эти изменения могут быть считаны положительными, так как они свидетельствуют о том, что молодое поколение стало более здоровосознанным и ответственным в отношении своего питания.

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