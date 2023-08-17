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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Подорожание кетчупа ожидается осенью в России

17 августа 2023, 13:59
Согласно информации издания Baza, в России ожидается подорожание кетчупа, так же как и майонеза. По данным двух источников из разных компаний, цены на кетчуп планируется увеличить примерно на 10%.

Это вызвано тем, что основной ингредиент для приготовления соуса, томатная паста, становится все сложнее доставить из Европы, а российские производители не могут удовлетворить растущий спрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Процесс производства томатной пасты является сложным, включая фазу выпаривания томатов. Производители кетчупа не могут сами начать производство пасты и стали зависимы от поставщиков из стран, таких как Турция и Китай. Однако закупочная цена на пасту в этих странах увеличилась, частично из-за падения стоимости рубля.

Пока что представители крупных компаний, занимающихся производством кетчупа, не комментировали эту ситуацию.

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