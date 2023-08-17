Подорожание кетчупа ожидается осенью в России

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Это вызвано тем, что основной ингредиент для приготовления соуса, томатная паста, становится все сложнее доставить из Европы, а российские производители не могут удовлетворить растущий спрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Процесс производства томатной пасты является сложным, включая фазу выпаривания томатов. Производители кетчупа не могут сами начать производство пасты и стали зависимы от поставщиков из стран, таких как Турция и Китай. Однако закупочная цена на пасту в этих странах увеличилась, частично из-за падения стоимости рубля.
Пока что представители крупных компаний, занимающихся производством кетчупа, не комментировали эту ситуацию.