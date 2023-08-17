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Updated Сегодня, 13:43

Проект понтонного моста на Тагильском пруду подорожал на 80 миллионов

Проект понтонного моста на Тагильском пруду подорожал на 80 миллионов

17 августа 2023, 12:50
Фото: Midjourney
На 80 миллионов рублей подорожал Понтонный мост на Тагильском пруду. По задумке он должен соединить две «Тагильские лагуны». Подорожание произошло на этапе проектирования.

Сперва возведение моста оценивалось в 120 млн рублей, то теперь оно подорожало и составляет 200 млн рублей. Теперь мэрия ищет дополнительные деньги, но от задумки отказываться не собирается. Об этом заявил глава Нижнего Тагила в эфире «Тагил-ТВ».

Ограничения в финансах должны быть. Должно быть разумное с красивым совмещено. С губернатором обсудили, он говорит: «Нет, давай будем делать все равно, это такое место», — сказал Владислав Пинаев.

Мэр добавил, что проектированием занимается компания из Тюмени, ее взял на субподряд МУП «Тагилгражданпроект». Это было необходимо из-за особенностей строительных работ.

Длина понтонного перехода должна составить 840 метров, ширина — 3 метра.

Названа стоимость ремонта моста и плотины на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
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#Тагильский пруд#Подорожание#Проектирование#Губернатор#Мэр#Субподряд#Город#Дарья Сорокина
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