Проект понтонного моста на Тагильском пруду подорожал на 80 миллионов

Сперва возведение моста оценивалось в 120 млн рублей, то теперь оно подорожало и составляет 200 млн рублей. Теперь мэрия ищет дополнительные деньги, но от задумки отказываться не собирается. Об этом заявил глава Нижнего Тагила в эфире «Тагил-ТВ».