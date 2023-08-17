Проект понтонного моста на Тагильском пруду подорожал на 80 миллионов

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Сперва возведение моста оценивалось в 120 млн рублей, то теперь оно подорожало и составляет 200 млн рублей. Теперь мэрия ищет дополнительные деньги, но от задумки отказываться не собирается. Об этом заявил глава Нижнего Тагила в эфире «Тагил-ТВ».
Ограничения в финансах должны быть. Должно быть разумное с красивым совмещено. С губернатором обсудили, он говорит: «Нет, давай будем делать все равно, это такое место», — сказал Владислав Пинаев.
Мэр добавил, что проектированием занимается компания из Тюмени, ее взял на субподряд МУП «Тагилгражданпроект». Это было необходимо из-за особенностей строительных работ.
Длина понтонного перехода должна составить 840 метров, ширина — 3 метра.