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Пожар на ледовой арене УГМК тушат спасатели из Екатеринбурга

Пожар на ледовой арене УГМК тушат спасатели из Екатеринбурга

17 августа 2023, 09:56
Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге спасатели тушат пожар, который разгорелся днем 17 августа на стройплощадке на улице Степана Разина.

Прибывшие к месту ЧП огнеборцы констатировали, что со стороны кровли строящегося здания идет дым. Еще до их приезда из объекта сами эвакуировались около 200 человек. Никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС.

Известно, что на 6-м этаже на площади 10 м. кв. воспламенились лакокрасочные материалы и утеплитель. Оттуда и разгорелось пламя.

На мечте ЧП был развернут оперативный штаб, а к 13:35 открытое горение потушено. Пожар тушили 13 единиц спецтехники и 47 огнеборцев.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Пожар#Спасатели#МЧС#Дым#Эвакуация#Утеплитель#Спецтехника#Огнеборцы#Происшествия#УГМК
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