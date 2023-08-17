Пожар на ледовой арене УГМК тушат спасатели из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Прибывшие к месту ЧП огнеборцы констатировали, что со стороны кровли строящегося здания идет дым. Еще до их приезда из объекта сами эвакуировались около 200 человек. Никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС.
Известно, что на 6-м этаже на площади 10 м. кв. воспламенились лакокрасочные материалы и утеплитель. Оттуда и разгорелось пламя.
На мечте ЧП был развернут оперативный штаб, а к 13:35 открытое горение потушено. Пожар тушили 13 единиц спецтехники и 47 огнеборцев.