Продажа алкоголя запрещена в магазинах «Пятерочка» в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Как оказалось, продажа была запрещена в связи с приостановкой лицензии на продажу алкоголя. Как рассказали в компании Х5, были обнаружены ошибки в контрактах аренды супермаркета в Краснотурьинске и в Новоуральске, пишет Е1.
При этом представители Х5 уверены, что никаких ошибок в договорах нет, поэтому в контролирующее ведомство были отправлены дополнительные документы. Все недочеты скоро исправят и реализация алкогольных напитков в сети супермаркетов возобновится.
Напомним, в октябре 2022 года в Нижнем Тагиле была закрыта продажа алкоголя в сети гипермаркетов «Лента» из-за нарушений лицензионных требований.