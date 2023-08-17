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Продажа алкоголя запрещена в магазинах «Пятерочка» в Свердловской области

Продажа алкоголя запрещена в магазинах «Пятерочка» в Свердловской области

17 августа 2023, 16:11
Фото: 1MI
В супермаркетах «Пятерочка» в Свердловской области запретили продавать алкогольные напитки.

Как оказалось, продажа была запрещена в связи с приостановкой лицензии на продажу алкоголя. Как рассказали в компании Х5, были обнаружены ошибки в контрактах аренды супермаркета в Краснотурьинске и в Новоуральске, пишет Е1.

При этом представители Х5 уверены, что никаких ошибок в договорах нет, поэтому в контролирующее ведомство были отправлены дополнительные документы. Все недочеты скоро исправят и реализация алкогольных напитков в сети супермаркетов возобновится.

Напомним, в октябре 2022 года в Нижнем Тагиле была закрыта продажа алкоголя в сети гипермаркетов «Лента» из-за нарушений лицензионных требований.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Инцидент#Проверка#Магазин#Супермаркет#Общество#Ошибки#Лицензия#Аренда#Алкоголь#Продажа#Пятерочка#Документы
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