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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Работа и новые соцпроекты. Как кремниевый завод в Верхней Салде изменит жизнь горожан

Работа и новые соцпроекты. Как кремниевый завод в Верхней Салде изменит жизнь горожан

17 августа 2023, 12:18
Фото: «Силарус»
В Верхней Салде продолжают обсуждать необходимость строительства кремниевого завода мощностью 36 тысяч тонн в год. Он позволит закрыть потребность российских промышленников в дефицитном сырье. О том, как проект повлияет на жизнь города и его жителей — в материале TagilCity.ru.

Выбор площадки гарантирует высокую экологическую безопасность

«Титановая долина» — не первая площадка в Свердловской области, которую рассматривала для строительства кремниевого завода компания «Силарус». В 2016 году региональные власти заключили с генеральным директором «Силаруса» Мариной Красько соглашение о намерениях по реализации кремниевого кластера в Новоуральске. Однако тогда задуманное не осуществилось. В компании объяснили, что причина этому — отсутствие готовой сетевой инфраструктуры, необходимой для запуска производства.

Нам был нужен свободный земельный участок с высокой степенью подготовленности в части инженерного, ресурсного, транспортного обеспечения, а также удовлетворяющий всем требованиям экологического законодательства и Градостроительного кодекса. Такой участок был у «Титановой долины» в Верхней Салде, — пояснила Марина Красько.

Самое главное — выбранная площадка позволяет выдержать вокруг нового завода необходимую санитарно-защитную зону с «запасом» (обеспечено кратное превышение минимально допустимого расстояния до ближайших жилых домов), что гарантирует высокую экологическую безопасность проекта.

Площадка для кремниевого завода в Верхней СалдеПлощадка для кремниевого завода в Верхней Салде
Площадка для кремниевого завода в Верхней Салде
Фото: «Силарус»

На территории особой экономической зоны в Верхней Салде возможно размещение промышленных предприятий 2–5 класса. Завод по производству технического кремния относится к третьему классу промышленной безопасности.

Проект, который планирует реализовать резидент, полностью подходит под все наши требования. А созданная на площадке инженерная и логистическая инфраструктура позволит осуществить его запуск в минимальные сроки, — отметил генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.

Статус резидента особой экономической зоны дает инвестору широкий набор налоговых льгот и таможенных преференций. Все это позволяет вести бизнес с максимальной выгодой.

Увеличение количества рабочих мест, социальное жилье, поддержка бизнеса и благотворительные проекты

Свердловская область — один из лидеров по количеству моногородов, где жизнь сосредоточена вокруг градообразующих предприятий. Верхняя Салда — именно такой муниципалитет.

Напомним, что в число задач, поставленных перед ОЭЗ «Титановая долина», входит снижение монозависимости за счет создания новых производств и обеспечения трудовой занятости населения. На сегодняшний день на площадках особой экономической зоны уже создано около 2 тысяч рабочих мест. «Силарус» намерен увеличить их количество еще на 400, вложив более 10 миллиардов рублей в современное и технологичное производство.

Наша кадровая политика будет основана на привлечении специалистов не только с территории Свердловской области, но и со всей России с возможностью переезда. Мы считаем, что градообразующее предприятие «ВСМПО — Ависма» является стратегически важным работодателем для города Верхняя Салда, и наша социальная задача — через проект привлечь профессиональные кадры с других территорий, — подчеркнул генеральный директор «Силаруса».
Фото: «Силарус»

Совместно с другими резидентами площадки компания «Силарус» готова принять участие в реализации программы по строительству нового социального жилья. Проект позволит разместить специалистов, приехавших из других регионов.

Инвестор будет заниматься и обучением молодежи и переобучением технических специалистов, которые планируют прийти работать на кремниевый завод. Для реализации этой задачи «Силарус» заключит договоры со среднеспециальными и высшими учебными заведениями, где имеются кафедры металлургического производства.

Запуск нового производства даст работу малому и среднему бизнесу Верхней Салды — «Силарус» планирует сотрудничать с местными компаниями и предпринимателями на специализированные услуги.

Компания еще до начала строительства стала участвовать в социальной жизни города. Например, сейчас по просьбе администрации муниципалитета инвестор помогает благоустраивать территорию библиотеки. Подобные мероприятия продолжатся и в дальнейшем. А после старта производства «Силарус» запустит системную работу по финансовой поддержке территории.

Мы рассматриваем отдельные обращения от администрации округа на оказание благотворительной помощи. В основном это направления благоустройства, поддержки ветеранских и детских организаций, — сказала Марина Красько.

Глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов уверен, что запуск инвестпроекта повысит качество жизни как горожан, так и всей территории в целом.

Благоприятные условия, созданные в ОЭЗ «Титановая долина» для развития производств, помогают организовывать новые рабочие места и способствуют социально-экономическому росту Верхнесалдинского городского округа. Успешное развитие нашей территории возможно осуществить только совместными усилиями бизнеса и власти. Уверен, что резиденты особой экономической зоны присоединятся к этому процессу, — считает Александр Маслов.

Технологический суверенитет

Строительство нового завода в Верхней Салде — вопрос не только социального развития, но и поддержки государственной стратегии, направленной на импортозамещение.

Доля производства технического кремния российскими предприятиями составляет всего 1% от мирового объема. При этом запросы металлургических предприятий в разы выше, поэтому сырье приходится покупать у мирового лидера — Китая. Запуск «Силарусом» завода в «Титановой долине» позволит снизить долю иностранного кремния на российском рынке до минимальных значений.

Фото: «Силарус»

Если в России не наладить выпуск технического кремния, то в стране не смогут самостоятельно производить современные микросхемы, а значит, не получится создавать свои компьютеры и другую технику. Это критически важно с точки зрения того самого технологического суверенитета, задачи по которому ставятся руководством страны, заявлял ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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Очистные сооружения, нейтрализующие 99,8% пылевого потока при производстве кремния

Современное производство технического кремния не допускает выбросов пыли и повышенного шума газоочистного оборудования. Но именно эти два вопроса беспокоят экологов и местных жителей.

В случае с «Силарусом» пыль нейтрализуют с помощью двухступенчатой очистки газов — сначала циклоны улавливают крупные фракции, затем более мелкие частицы остаются в рукавном фильтре из стекловолокна. Так задерживают до 99,8% пылевого потока.

Практика других стран показывает — очистные сооружения, улавливающие 99,8% пыли и газов, позволяют кремниевым предприятиям сопоставимой мощности работать вблизи жилых домов. Напомним, что в случае с Верхней Салдой предприятие вынесено за пределы города и будет размещено на значительном удалении от жилья.

Фото: «Силарус»

Предварительная оценка возможных выбросов завода в атмосферу — менее 0,7 тыс. тонн в год. Для сравнения — у Рефтинской ГРЭС этот показатель составляет 154 тыс. тонн в год, у «Высокогорского ГОКа» — 45 тыс. в год, у комбината «Святогор» — 30 тыс. в год.

Сейчас проект находится на пути к получению заключения государственной экологической экспертизы о безопасности. В августе в Верхней Салде завершаются общественные обсуждения по строительству кремниевого завода, а именно — повторных материалов оценки воздействия производства кремния на окружающую среду. Итоговый протокол обсуждений вместе со всей проектной документацией будет направлен для прохождения всех необходимых процедур.

Жители Верхней Салды могут узнать об особенностях работы нового кремниевого завода
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#Анастасия Имамахметова#Кремниевый завод#Экология#Очистные сооружения#Производство#Рабочие места#Проект#Свердловская область#Верхняя Салда
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