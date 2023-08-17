Работа и новые соцпроекты. Как кремниевый завод в Верхней Салде изменит жизнь горожан

Напомним, что в число задач, поставленных перед ОЭЗ «Титановая долина», входит снижение монозависимости за счет создания новых производств и обеспечения трудовой занятости населения. На сегодняшний день на площадках особой экономической зоны уже создано около 2 тысяч рабочих мест. «Силарус» намерен увеличить их количество еще на 400, вложив более 10 миллиардов рублей в современное и технологичное производство.