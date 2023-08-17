Работа и новые соцпроекты. Как кремниевый завод в Верхней Салде изменит жизнь горожан

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
«Титановая долина» — не первая площадка в Свердловской области, которую рассматривала для строительства кремниевого завода компания «Силарус». В 2016 году региональные власти заключили с генеральным директором «Силаруса» Мариной Красько соглашение о намерениях по реализации кремниевого кластера в Новоуральске. Однако тогда задуманное не осуществилось. В компании объяснили, что причина этому — отсутствие готовой сетевой инфраструктуры, необходимой для запуска производства.
Нам был нужен свободный земельный участок с высокой степенью подготовленности в части инженерного, ресурсного, транспортного обеспечения, а также удовлетворяющий всем требованиям экологического законодательства и Градостроительного кодекса. Такой участок был у «Титановой долины» в Верхней Салде, — пояснила Марина Красько.
Самое главное — выбранная площадка позволяет выдержать вокруг нового завода необходимую санитарно-защитную зону с «запасом» (обеспечено кратное превышение минимально допустимого расстояния до ближайших жилых домов), что гарантирует высокую экологическую безопасность проекта.
На территории особой экономической зоны в Верхней Салде возможно размещение промышленных предприятий 2–5 класса. Завод по производству технического кремния относится к третьему классу промышленной безопасности.
Проект, который планирует реализовать резидент, полностью подходит под все наши требования. А созданная на площадке инженерная и логистическая инфраструктура позволит осуществить его запуск в минимальные сроки, — отметил генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов.
Статус резидента особой экономической зоны дает инвестору широкий набор налоговых льгот и таможенных преференций. Все это позволяет вести бизнес с максимальной выгодой.
Свердловская область — один из лидеров по количеству моногородов, где жизнь сосредоточена вокруг градообразующих предприятий. Верхняя Салда — именно такой муниципалитет.
Напомним, что в число задач, поставленных перед ОЭЗ «Титановая долина», входит снижение монозависимости за счет создания новых производств и обеспечения трудовой занятости населения. На сегодняшний день на площадках особой экономической зоны уже создано около 2 тысяч рабочих мест. «Силарус» намерен увеличить их количество еще на 400, вложив более 10 миллиардов рублей в современное и технологичное производство.
Наша кадровая политика будет основана на привлечении специалистов не только с территории Свердловской области, но и со всей России с возможностью переезда. Мы считаем, что градообразующее предприятие «ВСМПО — Ависма» является стратегически важным работодателем для города Верхняя Салда, и наша социальная задача — через проект привлечь профессиональные кадры с других территорий, — подчеркнул генеральный директор «Силаруса».
Совместно с другими резидентами площадки компания «Силарус» готова принять участие в реализации программы по строительству нового социального жилья. Проект позволит разместить специалистов, приехавших из других регионов.
Инвестор будет заниматься и обучением молодежи и переобучением технических специалистов, которые планируют прийти работать на кремниевый завод. Для реализации этой задачи «Силарус» заключит договоры со среднеспециальными и высшими учебными заведениями, где имеются кафедры металлургического производства.
Запуск нового производства даст работу малому и среднему бизнесу Верхней Салды — «Силарус» планирует сотрудничать с местными компаниями и предпринимателями на специализированные услуги.
Компания еще до начала строительства стала участвовать в социальной жизни города. Например, сейчас по просьбе администрации муниципалитета инвестор помогает благоустраивать территорию библиотеки. Подобные мероприятия продолжатся и в дальнейшем. А после старта производства «Силарус» запустит системную работу по финансовой поддержке территории.
Мы рассматриваем отдельные обращения от администрации округа на оказание благотворительной помощи. В основном это направления благоустройства, поддержки ветеранских и детских организаций, — сказала Марина Красько.
Глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов уверен, что запуск инвестпроекта повысит качество жизни как горожан, так и всей территории в целом.
Благоприятные условия, созданные в ОЭЗ «Титановая долина» для развития производств, помогают организовывать новые рабочие места и способствуют социально-экономическому росту Верхнесалдинского городского округа. Успешное развитие нашей территории возможно осуществить только совместными усилиями бизнеса и власти. Уверен, что резиденты особой экономической зоны присоединятся к этому процессу, — считает Александр Маслов.
Строительство нового завода в Верхней Салде — вопрос не только социального развития, но и поддержки государственной стратегии, направленной на импортозамещение.
Доля производства технического кремния российскими предприятиями составляет всего 1% от мирового объема. При этом запросы металлургических предприятий в разы выше, поэтому сырье приходится покупать у мирового лидера — Китая. Запуск «Силарусом» завода в «Титановой долине» позволит снизить долю иностранного кремния на российском рынке до минимальных значений.
Если в России не наладить выпуск технического кремния, то в стране не смогут самостоятельно производить современные микросхемы, а значит, не получится создавать свои компьютеры и другую технику. Это критически важно с точки зрения того самого технологического суверенитета, задачи по которому ставятся руководством страны, заявлял ранее заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Современное производство технического кремния не допускает выбросов пыли и повышенного шума газоочистного оборудования. Но именно эти два вопроса беспокоят экологов и местных жителей.
В случае с «Силарусом» пыль нейтрализуют с помощью двухступенчатой очистки газов — сначала циклоны улавливают крупные фракции, затем более мелкие частицы остаются в рукавном фильтре из стекловолокна. Так задерживают до 99,8% пылевого потока.
Практика других стран показывает — очистные сооружения, улавливающие 99,8% пыли и газов, позволяют кремниевым предприятиям сопоставимой мощности работать вблизи жилых домов. Напомним, что в случае с Верхней Салдой предприятие вынесено за пределы города и будет размещено на значительном удалении от жилья.
Предварительная оценка возможных выбросов завода в атмосферу — менее 0,7 тыс. тонн в год. Для сравнения — у Рефтинской ГРЭС этот показатель составляет 154 тыс. тонн в год, у «Высокогорского ГОКа» — 45 тыс. в год, у комбината «Святогор» — 30 тыс. в год.
Сейчас проект находится на пути к получению заключения государственной экологической экспертизы о безопасности. В августе в Верхней Салде завершаются общественные обсуждения по строительству кремниевого завода, а именно — повторных материалов оценки воздействия производства кремния на окружающую среду. Итоговый протокол обсуждений вместе со всей проектной документацией будет направлен для прохождения всех необходимых процедур.