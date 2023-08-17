РЭО направит 9,5 млрд рублей на новые объекты по обработке ТКО в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Согласно заявлению Дениса Буцаева, на встрече с губернатором региона обсуждалось увеличение мощностей в отрасли обращения с ТКО в Ростовской области. Стороны поговорили о нескольких проектах, благодаря реализации которых региону удастся достичь 100% обработки отходов и снижения объемов их захоронения на полигонах в два раза в соответствии с требованиями национального проекта «Экология». В Ростовской области для этого планируют построить три новых завода по переработке мусора общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Их строительство оценивается в 10 млрд рублей. Возможность оказания финпомощи в форме займа до 95% на льготных условиях со стороны РЭО еще обсуждается.
По словам заместителя гендиректора по инвестразвитию РЭО Сергея Королева, в Ростовской области готовятся возвести Новочеркасский МЭОК, который рассчитан на ежегодную обработку 300 тысяч тонн отходов. Данный проект будет реализован в рамках концессионного соглашения, подписание которого запланировано на ближайшее время. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.
В соответствии с инвестиционными проектами в Ростовской области собираются построить еще два объекта — Красносулинский МЭОК мощностью обработки 250 тысяч тонн в год и Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, рассчитанный на обработку более 500 тысяч тонн ТКО в год.
Губернатор Ростовской области заявил, что системная работа по обращению с отходами в регионе не должна прекращаться.
Также глава региона отметил, что в Ростовской области проходит расширение инфраструктуры, при содействии федерального центра проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба. «Необходимо обязательно дальше двигаться по этому пути. При этом важно помнить, что конечная цель этой работы — повышение качества услуг для жителей, сокращение негативного воздействия на окружающую среду», — убежден Василий Голубев.