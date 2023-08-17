РЭО направит 9,5 млрд рублей на новые объекты по обработке ТКО в Ростовской области

Согласно заявлению Дениса Буцаева, на встрече с губернатором региона обсуждалось увеличение мощностей в отрасли обращения с ТКО в Ростовской области. Стороны поговорили о нескольких проектах, благодаря реализации которых региону удастся достичь 100% обработки отходов и снижения объемов их захоронения на полигонах в два раза в соответствии с требованиями национального проекта «Экология». В Ростовской области для этого планируют построить три новых завода по переработке мусора общей мощностью свыше 1 млн тонн в год. Их строительство оценивается в 10 млрд рублей. Возможность оказания финпомощи в форме займа до 95% на льготных условиях со стороны РЭО еще обсуждается.