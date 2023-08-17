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Самокатчикам в Екатеринбурге ввели ограничения на проезд в День города

Самокатчикам запретили кататься в центре Екатеринбурга

17 августа 2023, 05:37
Фото: 1MI

Самокатчикам в Екатеринбурге ввели ограничения на проезд в День города

Жителям Екатеринбурга во время празднования Дня города на некоторых улицах запретят парковаться и снизят разрешаемую скорость езды до шести километров в час. Ограничения будут действовать 19 августа 2023 года.

Ограничения будут действовать на улицах Малышева, Московской, Николая Никонова, Карла Либкнехта, Челюскинцев, а также в Красном переулке.

Кроме того, на этих улицах нельзя будет заканчивать свою поездку и парковать транспорт, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, на вышеперечисленных улицах во время Дня города в Екатеринбурге действует запрет на продажу алкоголя. Запрет ввели 13 августа 2023 года. Он продлится до 19 августа.

Где запретят продажу алкоголя в Екатеринбурге на День города
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Самокат#Электросамокат#Парковка#Ограничения#День города#Улицы#Транспорт
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