Самокатчикам запретили кататься в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Ограничения будут действовать на улицах Малышева, Московской, Николая Никонова, Карла Либкнехта, Челюскинцев, а также в Красном переулке.
Кроме того, на этих улицах нельзя будет заканчивать свою поездку и парковать транспорт, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Напомним, на вышеперечисленных улицах во время Дня города в Екатеринбурге действует запрет на продажу алкоголя. Запрет ввели 13 августа 2023 года. Он продлится до 19 августа.