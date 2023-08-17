Создатели нарколаборатории в саду осуждены в Свердловской области

Во время судебного заседания мужчины свою причастность отрицали. Они утверждали, что не занимались незаконным оборотом в группе. Создание нарколаборатории они подтвердили, но при этом заявили, что сделать наркотики у них не получилось. Изъятые запрещенные вещества, по словам мужчин, им не принадлежали.