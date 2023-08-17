Создатели нарколаборатории в саду осуждены в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Делали они их на продажу, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В 2022 году обвинителем были представлены доказательства работы лаборатории в садовом товариществе. При этом сами мужчины не продавали наркотики, они отдавали их другим для сбыта.
Во время судебного заседания мужчины свою причастность отрицали. Они утверждали, что не занимались незаконным оборотом в группе. Создание нарколаборатории они подтвердили, но при этом заявили, что сделать наркотики у них не получилось. Изъятые запрещенные вещества, по словам мужчин, им не принадлежали.
В результате одному из осужденных было назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет колонии строгого режима. Также им назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Второй мужчина получил 17 лет и 500 тысяч рублей штрафа. Приговор пока в законную силу не вступил.