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Создатели нарколаборатории в саду осуждены в Свердловской области

Создатели нарколаборатории в саду осуждены в Свердловской области

17 августа 2023, 06:29
Фото: 1MI
Двое наркоторговцев были осуждены в Свердловской области. Они создали нарколабораторию в садовом товаризестве и успели произвести больше семи килограммов запрещенных веществ.

Делали они их на продажу, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В 2022 году обвинителем были представлены доказательства работы лаборатории в садовом товариществе. При этом сами мужчины не продавали наркотики, они отдавали их другим для сбыта.

Во время судебного заседания мужчины свою причастность отрицали. Они утверждали, что не занимались незаконным оборотом в группе. Создание нарколаборатории они подтвердили, но при этом заявили, что сделать наркотики у них не получилось. Изъятые запрещенные вещества, по словам мужчин, им не принадлежали.

В результате одному из осужденных было назначено наказание в виде лишения свободы на 18 лет колонии строгого режима. Также им назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Второй мужчина получил 17 лет и 500 тысяч рублей штрафа. Приговор пока в законную силу не вступил.

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#18+#Тюрьма#Наркотики#Лаборатория#Криминал#Свердловская область#Ирина Кирилова
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