Стали известны подробности гибели боксера в клубе Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Подозреваемый отмечал день рождения в компании друзей. Они приехали в клуб «Седьмое небо» и наткнулись на погибшего. С ним они были знакомы. Боксер встретил их негативно, пишет «Урал Мэш».
По данным источника, в чем именно были претензии неизвестно. Отдыхающие пытались успокоить мужчину, но в ответ тот стал махать бильярдным кием. Тогда компания решила отправиться в другое заведение. Однако дебошир пришел следом с ножом. Он набросился на виновника торжества. Во время потасовки Александр был застрелен.
Источник также отмечает, что мужчина был телохранителем сыновей основателям «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.