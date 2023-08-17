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Стали известны подробности гибели боксера в клубе Каменска-Уральского

Стали известны подробности гибели боксера в клубе Каменска-Уральского

17 августа 2023, 08:31
Фото: 1MI
Стали известны подробности конфликта, в ходе которого был застрелен боксер. Инцидент случился в одном из клубов в Каменске-Уральском.

Подозреваемый отмечал день рождения в компании друзей. Они приехали в клуб «Седьмое небо» и наткнулись на погибшего. С ним они были знакомы. Боксер встретил их негативно, пишет «Урал Мэш».

По данным источника, в чем именно были претензии неизвестно. Отдыхающие пытались успокоить мужчину, но в ответ тот стал махать бильярдным кием. Тогда компания решила отправиться в другое заведение. Однако дебошир пришел следом с ножом. Он набросился на виновника торжества. Во время потасовки Александр был застрелен.

Источник также отмечает, что мужчина был телохранителем сыновей основателям «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Мужчины застрелили КМС по боксу в ночном клубе в Каменске-Уральском
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#Ирина Кирилова#18+#Смерть#Инцидент#Конфликт#Криминал#Каменск-Уральский
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