Стали известны подробности гибели боксера в клубе Каменска-Уральского

По данным источника, в чем именно были претензии неизвестно. Отдыхающие пытались успокоить мужчину, но в ответ тот стал махать бильярдным кием. Тогда компания решила отправиться в другое заведение. Однако дебошир пришел следом с ножом. Он набросился на виновника торжества. Во время потасовки Александр был застрелен.