Свердловской области почти треть сигарет и папирос оказались подделкой

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Из них они забраковали 1900 пачек. Главная причина — нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов. В общей сложности было проверено 1120 магазинов и предприятий и найдено 470 нарушений.
В основном, отсутствовал знак о запрете курения, либо табачные изделия продавались на расстоянии менее ста метров от границ школы. Нашлись и другие нарушения.
В общей сложности было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на более чем 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил пять исков Управления Роспотребнадзора в отношении юридических лиц и ИП, реализующих сигареты рядом со школами.