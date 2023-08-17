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Updated Сегодня, 13:33

Свердловской области почти треть сигарет и папирос оказались подделкой

Свердловской области почти треть сигарет и папирос оказались подделкой

17 августа 2023, 13:29
Фото: 1MI
В Свердловской области специалисты Управления Роспотребнадзора проинспектировали порядка 6 300 пачек сигарет и папирос в 1 полугодии 2023 года.

Из них они забраковали 1900 пачек. Главная причина — нарушение правил маркировки и отсутствие сопроводительных документов. В общей сложности было проверено 1120 магазинов и предприятий и найдено 470 нарушений.

В основном, отсутствовал знак о запрете курения, либо табачные изделия продавались на расстоянии менее ста метров от границ школы. Нашлись и другие нарушения.

В общей сложности было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на более чем 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил пять исков Управления Роспотребнадзора в отношении юридических лиц и ИП, реализующих сигареты рядом со школами.

В Екатеринбурге задержан автомобиль с номером 666 и 20 коробками поддельных сигарет
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Магазины#Курение#ИП#Штрафы#Маркировка#Происшествия
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