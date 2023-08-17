Свердловской области почти треть сигарет и папирос оказались подделкой

В общей сложности было составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на более чем 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил пять исков Управления Роспотребнадзора в отношении юридических лиц и ИП, реализующих сигареты рядом со школами.