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Три пенсионерки пропали в один день в Свердловской области

Три пенсионерки пропали в один день в Свердловской области

17 августа 2023, 07:08
Фото: 1MI
Три пожилые женщины пропали 16 августа в Свердловской области. Это 80-летняя Светлана Алабужина, 84-летняя Маргарита Сычева и 75-летняя Зинаида Коринькова. Они разыскиваются в Екатеринбурге, Первоуральске и селе Мостовском.

Маргарита Сычева потерялась в лесу. О Светлане Алабужиной говорится, что она может быть в любом районе Екатеринбурга, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». А Зинаида Королькова разыскивается в Мостовом. Она нуждается в медпомощи, рассказали волонтеры «Прорыва».

Маргарита Сычева имеет рост 161 сантиметр. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день пропажи на ней была надета кофта в цветочек, джинсы синего цвета, светло-зеленые сланцы. На голове у нее повязан желтый платок с красными цветами.

Светлана Алабужина обладает ростом 172 сантиметра. У нее также худощавое телосложение и седые короткие волосы. Глаза у нее голубого цвета. В день пропажи женщина была одета в темные бриджи, темно-зеленую футболку и красные сланцы.

Зинаида Коринькова имеет плотное телосложение и рост 165 сантиметров. У нее карие глаза и темные с сединой волосы. На ней была надета ветровка фиолетового цвета.

Поиски пропавшего почти неделю назад в Нижнем Тагиле завершены
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#Пропавшие#Поиск#Поисковой отряд#Происшествия#Свердловская область#Ирина Кирилова
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