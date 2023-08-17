Три пенсионерки пропали в один день в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Маргарита Сычева потерялась в лесу. О Светлане Алабужиной говорится, что она может быть в любом районе Екатеринбурга, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». А Зинаида Королькова разыскивается в Мостовом. Она нуждается в медпомощи, рассказали волонтеры «Прорыва».
Маргарита Сычева имеет рост 161 сантиметр. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день пропажи на ней была надета кофта в цветочек, джинсы синего цвета, светло-зеленые сланцы. На голове у нее повязан желтый платок с красными цветами.
Светлана Алабужина обладает ростом 172 сантиметра. У нее также худощавое телосложение и седые короткие волосы. Глаза у нее голубого цвета. В день пропажи женщина была одета в темные бриджи, темно-зеленую футболку и красные сланцы.
Зинаида Коринькова имеет плотное телосложение и рост 165 сантиметров. У нее карие глаза и темные с сединой волосы. На ней была надета ветровка фиолетового цвета.