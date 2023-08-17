Три пенсионерки пропали в один день в Свердловской области

Маргарита Сычева имеет рост 161 сантиметр. У нее худощавое телосложение, седые волосы и серые глаза. В день пропажи на ней была надета кофта в цветочек, джинсы синего цвета, светло-зеленые сланцы. На голове у нее повязан желтый платок с красными цветами.