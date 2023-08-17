Уголовное дело возбуждено после смерти пациента в больнице Екатеринбурга

В июле 2022 года мужчина находился на лечении в больнице №20 Екатеринбурга. Там ему стало хуже. По этой причине была собрана врачебная комиссия. Они поставили диагноз. Однако лечащий врач не назначил нужный препарат и не проконтролировал его получение.