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Уголовное дело возбуждено после смерти пациента в больнице Екатеринбурга

Уголовное дело возбуждено после смерти пациента в больнице Екатеринбурга

17 августа 2023, 08:02
Фото: 1MI
После того, как в больнице №20 Екатеринбурга скончался пациент, возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

Проверка прокуратуры показала, что в мае 2022 года в больницу обратился мужчина 1949 года рождения. Он жаловался на органы дыхания. Ему был проведен ряд исследований. Пациента врачи направили в «Противотурберкулезный диспансер» для постановки диагноза.

В июле 2022 года мужчина находился на лечении в больнице №20 Екатеринбурга. Там ему стало хуже. По этой причине была собрана врачебная комиссия. Они поставили диагноз. Однако лечащий врач не назначил нужный препарат и не проконтролировал его получение.

В середине августа 2022 года мужчину направили в отделение паллиативной помощи в Арамиль. На тот момент он был в состоянии средней тяжести. После этого врач внес в лист назначений нужный препарат. Однако через 4 дня пациент скончался.

Росздравнадзор выяснил, что смерть мужчины связана с тем, что ему ненадлежаще была оказана медпомощь. В результате СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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