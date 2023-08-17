Уголовное дело возбуждено после смерти пациента в больнице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Проверка прокуратуры показала, что в мае 2022 года в больницу обратился мужчина 1949 года рождения. Он жаловался на органы дыхания. Ему был проведен ряд исследований. Пациента врачи направили в «Противотурберкулезный диспансер» для постановки диагноза.
В июле 2022 года мужчина находился на лечении в больнице №20 Екатеринбурга. Там ему стало хуже. По этой причине была собрана врачебная комиссия. Они поставили диагноз. Однако лечащий врач не назначил нужный препарат и не проконтролировал его получение.
В середине августа 2022 года мужчину направили в отделение паллиативной помощи в Арамиль. На тот момент он был в состоянии средней тяжести. После этого врач внес в лист назначений нужный препарат. Однако через 4 дня пациент скончался.
Росздравнадзор выяснил, что смерть мужчины связана с тем, что ему ненадлежаще была оказана медпомощь. В результате СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.