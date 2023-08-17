В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали пассажиров

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Как оказалось, сумку забыла неизвестная девушка. Внутри обнаружились паспорт, серьги, денежные купюры и прочие вещи. Никаких опасных и подозрительных предметов специалисты не обнаружили, рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Также Горелых добавил, что девушка, которой принадлежит сумка, в полицию еще не обратилась. В случае, если она придет забирать свою вещь, с ней проведут профилактическую беседу.
Напомним, 15 августа 2023 года прошла эвакуация со станции «Динамо». Из метрополитена эвакуировали 26 человек, шесть из которых — сотрудники станции. По громкоговорителю объявили, что поезд не станет останавливаться по техническим причинам.