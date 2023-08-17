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В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали пассажиров

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали пассажиров

17 августа 2023, 03:38
Фото: 1MI
На станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге прошла эвакуация нескольких десятков человек. Причиной стала оставленная сумка на скамейке. Инцидент произошел 16 августа 2023 года.

Как оказалось, сумку забыла неизвестная девушка. Внутри обнаружились паспорт, серьги, денежные купюры и прочие вещи. Никаких опасных и подозрительных предметов специалисты не обнаружили, рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Также Горелых добавил, что девушка, которой принадлежит сумка, в полицию еще не обратилась. В случае, если она придет забирать свою вещь, с ней проведут профилактическую беседу.

Напомним, 15 августа 2023 года прошла эвакуация со станции «Динамо». Из метрополитена эвакуировали 26 человек, шесть из которых — сотрудники станции. По громкоговорителю объявили, что поезд не станет останавливаться по техническим причинам.

В Екатеринбурге на станции метро «Динамо» эвакуировали пассажиров
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#18+#Инцидент#ЧП#Эвакуация#Сумка#Пассажиры#Метро#Станция метро#Происшествия
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