В Екатеринбурге опекун погибшего Далера частично признала вину

Напомним, о пропаже Далера Вероника Наумова сообщила 26 июня 2023 года. По ее словам, ребенок ушел из дома, когда все спали. Через три дня она призналась, что мальчик мертв и его тело находится в арендованном гараже. 30 июня женщина была арестована на два месяца.