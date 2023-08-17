В Екатеринбурге опекун погибшего Далера частично признала вину

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Женщина признает, что в течение семи месяцев получала от государства деньги. Но, по ее словам, брала она их не из корыстных побуждений, а потому что боялась сообщить о смерти ребенка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Вероника также продолжает настаивать, что смерть Далера была несчастным случаем. В частности, что он утонул в ванной 3 декабря. Кроме того, показания дала и мать Вероники Наумовой.
По словам источника, ее показания не сыграют роли. Также правоохранители продолжают выяснять подробности жизни Наумовой, чтобы собрать негативную характеристику.
Напомним, о пропаже Далера Вероника Наумова сообщила 26 июня 2023 года. По ее словам, ребенок ушел из дома, когда все спали. Через три дня она призналась, что мальчик мертв и его тело находится в арендованном гараже. 30 июня женщина была арестована на два месяца.
Проведенная экспертиза не помогла установить причину смерти мальчика. Сейчас Наумову проверяют на вменяемость.