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В Екатеринбурге опекун погибшего Далера частично признала вину

В Екатеринбурге опекун погибшего Далера частично признала вину

17 августа 2023, 07:22
Фото: 1MI
Обвиняемая в убийстве шестилетнего опекамого Далера Вероника Наумова из Екатеринбурга частично признала вину. Однако не в расправе над ребенком, а в мошенничестве.

Женщина признает, что в течение семи месяцев получала от государства деньги. Но, по ее словам, брала она их не из корыстных побуждений, а потому что боялась сообщить о смерти ребенка, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Вероника также продолжает настаивать, что смерть Далера была несчастным случаем. В частности, что он утонул в ванной 3 декабря. Кроме того, показания дала и мать Вероники Наумовой.

По словам источника, ее показания не сыграют роли. Также правоохранители продолжают выяснять подробности жизни Наумовой, чтобы собрать негативную характеристику.

Напомним, о пропаже Далера Вероника Наумова сообщила 26 июня 2023 года. По ее словам, ребенок ушел из дома, когда все спали. Через три дня она призналась, что мальчик мертв и его тело находится в арендованном гараже. 30 июня женщина была арестована на два месяца.

Проведенная экспертиза не помогла установить причину смерти мальчика. Сейчас Наумову проверяют на вменяемость.

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