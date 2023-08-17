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В Екатеринбурге отчим два года насиловал пасынка

В Екатеринбурге отчим два года насиловал пасынка

17 августа 2023, 08:13
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге отчим два года насиловал пасынка. Мальчик рассказал о насилии спустя пять лет, когда разговаривал с новым возлюбленным матери.

Екатеринбуржец арестован на два месяца по обвинению в педофилии. Он ранее судим, в сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что 10-летний мальчик пожаловался на то, что мужчина принуждал его к сексуальным связям с ним. Это продолжалось в его в возрасте с 3 до 5 лет.

Все это вскрылось во время беседы ребенка с новым сожителем мамы. Предполагаемый педофил все отрицает, а мать сообщает, что ничего не подозревала и мало виделась сыном, так как много работала.

Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Он ранее судим за угон авто.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Пасынок#18+#Дети#Арест#Педофилия#Уголовное дело#Мальчик#Сожитель мамы#Тюрьма#Судимость#Криминал
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