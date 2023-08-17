В Екатеринбурге отчим два года насиловал пасынка

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Екатеринбуржец арестован на два месяца по обвинению в педофилии. Он ранее судим, в сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что 10-летний мальчик пожаловался на то, что мужчина принуждал его к сексуальным связям с ним. Это продолжалось в его в возрасте с 3 до 5 лет.
Все это вскрылось во время беседы ребенка с новым сожителем мамы. Предполагаемый педофил все отрицает, а мать сообщает, что ничего не подозревала и мало виделась сыном, так как много работала.
Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Он ранее судим за угон авто.