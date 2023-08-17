В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Вакцинация от кори в комплексе, куда входит паротит и краснуха, проводится детям в рамках национального календаря прививок — в возрасте от года до года и трех месяцев и в шесть лет. Ее делают бесплатно за счет средств федерального бюджета. Однако именно в детских медучреждениях наиболее остро в этом году встал вопрос дефицита вакцины. Купить ее самостоятельно родители не могут — в аптеках ее тоже нет.
Пожалуйста, подскажите, хоть примерные сроки поступления вакцины «корь, краснуха, паротит»? Купить ее тоже нет возможности, так ее нет вообще в продаже. Нужно привить ребенка перед детским садом, — написала тагильчанка в чате telegram по вопросам медицинских услуг «Горнозаводской. Здоровье».
В пресс-службе Детской городской больницы на запрос TagilCity.ru ответили, что вакцина поступает периодически и сейчас ожидается очередная поставка. Правда сроки пока неизвестны.
С начала года комплексная вакцина периодически поступала в медицинское учреждение, ее распределяли между детскими поликлиниками города, детей приглашали на вакцинацию в поликлинику либо прививали в школах и детских садах. В ДГБ Нижнего Тагила очередная заявка на вакцины для плановой иммунизации детей сделана. Ждем поставку, когда вакцина поступит, будет проводиться вакцинация детей, — сообщили редакции в ДГБ.
При этом во взрослых поликлиниках Нижнего Тагила дефицита однокомпонентной вакцины «Вактривир» от кори нет. Возможно, из-за меньшего спроса в виду отсутствия обязательных прививок для людей старшего возраста. В ГБ №1, Демидовской больнице и ГБ №4 сообщили, что «Вактривир» имеется в достаточном количестве, а вакцинация от паротита и краснухи не требуется.
На сегодняшний день имеется запас однокомпонентной вакцины от кори. Дефицита вакцины нет. Закончена подчищающая иммунизация по кори. В настоящий момент необходимости в иммунизации от краснухи и паротита нет. Все категории, подлежащие этой иммунизации согласно национальному календарю привиты раннее (в учебных заведениях, женских консультациях, предприятиях). В случае необходимости — делаем заявки на получение вакцины в Министерство здравоохранения Свердловской области, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №4.
В Минздраве региона подтверждают перебои с поставками вакцины в медучреждения области, обещая, что проблема решится в ближайшее время.
В связи с увеличенной потребностью в вакцинации жителей Свердловской области против кори в течение этого года в ряде больниц региона фиксируется локальная дефектура вакцины. Поэтому принято решение о перераспределении имеющейся в настоящее время вакцины между медицинскими организациями для вакцинации в первую очередь непривитых детей (первичная вакцинация), поступающих в образовательные учреждения. Кроме того, регионом сформирована заявка на закупку дополнительных доз вакцины, поставка ожидается в ближайшие месяцы, — сообщил главный специалист по медицинской профилактике областного Минздрава Александр Харитонов.
С начала 2023 года, по данным свердловского Роспотребнадзора, в регионе зафиксировано 13 случаев кори, эпидемиологически не связанных между собой. Из них три диагноза подтверждены, а 10 — предварительные. Последний раз вспышка заболевания в Свердловской области была в 2019 году, тогда болезнь диагностировали у 98 человек. В 2020 году случай кори был единичный, в последующие годы ее не было совсем.
В связи с этим в регионе была проведена подчищающая иммунизация. То есть вакцинация людей, которых не прививали в детстве или прививали только один раз, а также тех, кто не имеет документального подтверждения прививки.
Проблема с наличием вакцины от кори существует не только в Свердловской области, так вспышка этого заболевания была зарегистрирована в 44 регионах России. Но ответственность за ее закупку лежит исключительно на региональных Минздравах, пояснил «Новым известиям» представитель центрального аппарата Роспотребнадзора Константин Ярославский. Медики не устают подчеркивать, что корь одна из самых заразных болезней. Остановить ее вспышку поможет только иммунизация населения, в особенности детей.