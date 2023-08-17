В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори

Вакцинация от кори в комплексе, куда входит паротит и краснуха, проводится детям в рамках национального календаря прививок — в возрасте от года до года и трех месяцев и в шесть лет. Ее делают бесплатно за счет средств федерального бюджета. Однако именно в детских медучреждениях наиболее остро в этом году встал вопрос дефицита вакцины. Купить ее самостоятельно родители не могут — в аптеках ее тоже нет.