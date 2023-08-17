В Свердловской области годовая инфляция ускорилась до 4%

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Причинами, по мнению специалистов, стали ослабление рубля и увеличение потребительской активности.
Стоимость продовольственных товаров стала выше на 0,14% после того, как уменьшилась на 2,44% в июне. Также ослабление рубля привело к удорожанию овощей и фруктов, например, капусты, лимонов и груш. Дороже, чем годом ранее, стали апельсины, бананы, яблоки, картофель и морковь.
Стали выше и издержки у птицефабрик и свинокомплексов, так как они закупают импортные кормовые добавки и запчасти для оборудования. Соответственно дорожает и продукция.
Годовой темп прироста цен на непродовольственную продукцию вырос до 2,1%. При этом в июне показатель составил 0,66%. Выросли цены и на легковые автомобили. Это коснулось и отечественной продукции, так как производителям приходится закупать иностранные компоненты. На этом фоне подорожали и подержанные авто.