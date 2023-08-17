В Свердловской области годовая инфляция ускорилась до 4%

Годовой темп прироста цен на непродовольственную продукцию вырос до 2,1%. При этом в июне показатель составил 0,66%. Выросли цены и на легковые автомобили. Это коснулось и отечественной продукции, так как производителям приходится закупать иностранные компоненты. На этом фоне подорожали и подержанные авто.