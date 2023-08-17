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В Свердловской области годовая инфляция ускорилась до 4%

В Свердловской области годовая инфляция ускорилась до 4%

17 августа 2023, 07:45
Фото: 1MI
Годовая инфляция в Свердловской области ускорилась в июле 2023 года до 4%. В июне она составляла 3,18%, сообщили в пресс-службе Уральского управления Банка России.

Причинами, по мнению специалистов, стали ослабление рубля и увеличение потребительской активности.

Стоимость продовольственных товаров стала выше на 0,14% после того, как уменьшилась на 2,44% в июне. Также ослабление рубля привело к удорожанию овощей и фруктов, например, капусты, лимонов и груш. Дороже, чем годом ранее, стали апельсины, бананы, яблоки, картофель и морковь.

Стали выше и издержки у птицефабрик и свинокомплексов, так как они закупают импортные кормовые добавки и запчасти для оборудования. Соответственно дорожает и продукция.

Годовой темп прироста цен на непродовольственную продукцию вырос до 2,1%. При этом в июне показатель составил 0,66%. Выросли цены и на легковые автомобили. Это коснулось и отечественной продукции, так как производителям приходится закупать иностранные компоненты. На этом фоне подорожали и подержанные авто.

Почти на 100% подорожала капуста за год в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Цены#Стоимость#Продукты#Экономика#Свердловская область
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