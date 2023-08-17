Водители подрались на дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Известно, что двое водителей устроили драку после словесной перепалки, пишет Е1. По словам очевидцев, сначала мужчины скандалили, а затем стали распускать руки.
При этом другие автомобили продолжали движение, поэтому дерущиеся рисковали оказаться под колесами.
Согласно кадрам с места ЧП, один мужчина, тот, что повыше, первым подошел к оппоненту и ударил его. А тот отбил удар и продолжил драку.
В результате, как отмечают свидетели, их разняли.