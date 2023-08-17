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Водители подрались на дороге в Екатеринбурге

Водители подрались на дороге в Екатеринбурге

17 августа 2023, 08:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прямо на проезжей части произошло драка водителей. Боксерский поединок был замечен очевидцами на перекрестке Луначарского — Малышева.

Известно, что двое водителей устроили драку после словесной перепалки, пишет Е1. По словам очевидцев, сначала мужчины скандалили, а затем стали распускать руки.

При этом другие автомобили продолжали движение, поэтому дерущиеся рисковали оказаться под колесами.

Согласно кадрам с места ЧП, один мужчина, тот, что повыше, первым подошел к оппоненту и ударил его. А тот отбил удар и продолжил драку.

В результате, как отмечают свидетели, их разняли.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Водители#Драка#Происшествия
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