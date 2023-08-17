Жара и грозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По словам специалиста, на Урале ожидается резкое похолодание. Так, дожди ожидаются в выходные в Ухте, Усинске, Нарьян-Маре, Воркуте, Сыктывкаре.
Все они уйдут из плена большой жары и вернутся в нормальную северную прохладу. То же самое произойдет и в Архангельске, — добавил Александр Шувалов.
Помимо этого, резкое похолодание, по мнению синоптика, следует ожидать в Пермском крае, в Москве и Екатеринбурге. Он сказал, что циклон идет по северу, по морям, но в его тылу очень холодный воздух, поэтому это понижение температуры затронет и Урал.
В связи с эти в ближайшие два дня на Урале продолжить стоять жара, достигающая 30 градусов, а в выходные она резко спадет до 20 градусов.