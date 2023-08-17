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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Жара и грозы придут в Свердловскую область

Жара и грозы придут в Свердловскую область

17 августа 2023, 07:38
Фото: 1MI
Метеоролог Александр Шувалов прогнозирует в ближайшее время в Свердловской области дожди.

По словам специалиста, на Урале ожидается резкое похолодание. Так, дожди ожидаются в выходные в Ухте, Усинске, Нарьян-Маре, Воркуте, Сыктывкаре.

Все они уйдут из плена большой жары и вернутся в нормальную северную прохладу. То же самое произойдет и в Архангельске, — добавил Александр Шувалов.

Помимо этого, резкое похолодание, по мнению синоптика, следует ожидать в Пермском крае, в Москве и Екатеринбурге. Он сказал, что циклон идет по северу, по морям, но в его тылу очень холодный воздух, поэтому это понижение температуры затронет и Урал.

В связи с эти в ближайшие два дня на Урале продолжить стоять жара, достигающая 30 градусов, а в выходные она резко спадет до 20 градусов.

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#Погода#Похолодание#Дожди#Прогноз#Прогноз погоды#Природа#Свердловская область#Дарья Сорокина
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