Жара и грозы придут в Свердловскую область

Помимо этого, резкое похолодание, по мнению синоптика, следует ожидать в Пермском крае, в Москве и Екатеринбурге. Он сказал, что циклон идет по северу, по морям, но в его тылу очень холодный воздух, поэтому это понижение температуры затронет и Урал.