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Женщина в Нижнем Тагиле утонула в пруду около отеля Demidov Plaza

Женщина в Нижнем Тагиле утонула в пруду около отеля Demidov Plaza

17 августа 2023, 14:49
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Женщина в Нижнем Тагиле утонула в городском пруду около отеля Demidov Plaza. Происшествие случилось вечером 17 августа 2023 года.

По предварительной информации, женщина одна плавала в пруду. После того, как ее достали из воды, попытались откачать, но не смогли, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидцев, вскоре погибшую увезли. Точная причина смерти пока неизвестна.

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в Екатеринбурге утонул 25-летний молодой человек в фонтане «Каменный цветок», который расположен недалеко от Плотинки.

По словам очевидцев, екатеринбуржец погиб в результате несчастного случая. Тело увезли на экспертизу для установления точной причины смерти.

Мужчина утонул в фонтане в центре Екатеринбурга
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