Женщина в Нижнем Тагиле утонула в пруду около отеля Demidov Plaza

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По предварительной информации, женщина одна плавала в пруду. После того, как ее достали из воды, попытались откачать, но не смогли, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидцев, вскоре погибшую увезли. Точная причина смерти пока неизвестна.
Напомним, в Екатеринбурге утонул 25-летний молодой человек в фонтане «Каменный цветок», который расположен недалеко от Плотинки.
По словам очевидцев, екатеринбуржец погиб в результате несчастного случая. Тело увезли на экспертизу для установления точной причины смерти.