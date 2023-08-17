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Жители поселка в Нижнем Тагиле пожаловались на пристающего к мальчикам мужчину

Жители поселка в Нижнем Тагиле пожаловались на пристающего к мальчикам мужчину

17 августа 2023, 04:48
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина приставал к детям в поселке Горбуново. Инцидент произошел на речке 15 августа 2023 года.

Так, неизвестный сперва пытался приставать к мальчику, который пришел к реке вместе со своей сестрой. Девочка попросила незнакомца отстать от них. Когда дети вернулись домой, они рассказали о произошедшем маме.

Кроме того, по словам детей, мужчина лез ко всем мальчикам, которые были на берегу, а девочек он не трогал, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге неизвестный напал в лифте на девушку, которая возвращалась к себе домой. Когда двери лифта раскрылись, мужчина выбежал. Девушка собирается написать заявление в полицию по факту нападения.

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#18+#Инцидент#Дети#Ребенок#ЧП#Нетрезвый мужчина#Неизвестный#Происшествия
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