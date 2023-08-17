Жители поселка в Нижнем Тагиле пожаловались на пристающего к мальчикам мужчину

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Так, неизвестный сперва пытался приставать к мальчику, который пришел к реке вместе со своей сестрой. Девочка попросила незнакомца отстать от них. Когда дети вернулись домой, они рассказали о произошедшем маме.
Кроме того, по словам детей, мужчина лез ко всем мальчикам, которые были на берегу, а девочек он не трогал, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 14 августа 2023 года в Екатеринбурге неизвестный напал в лифте на девушку, которая возвращалась к себе домой. Когда двери лифта раскрылись, мужчина выбежал. Девушка собирается написать заявление в полицию по факту нападения.