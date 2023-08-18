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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:14

+20 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

+20 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

18 августа 2023, 13:12
Фото: 1MI
19 и 20 августа в Нижнем Тагиле на смену 30-градусной жаре придет умеренно теплая погода. Также синоптики прогнозируют осадки в виде дождя.

В субботу, 19 августа, днем воздух прогреется до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду. В течение дня возможны дожди, прогнозируется малооблачная погода.

В воскресенье, 20 августа, среднесуточная температура в Нижнем Тагиле составит +14 градусов: днем до +20, а ночью — до +4 градусов. Ветер не сменит направление, осадков не ожидается.

В выходные в городе синоптики обещают небольшие геомагнитные возмущения в один и два балла по девятибалльной шкале.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Дожди#Тепло#Лето#Август#Природа#Эксклюзив
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