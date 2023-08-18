+20 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

В субботу, 19 августа, днем воздух прогреется до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду. В течение дня возможны дожди, прогнозируется малооблачная погода.