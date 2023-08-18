+20 градусов и дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные дни

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В субботу, 19 августа, днем воздух прогреется до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду. В течение дня возможны дожди, прогнозируется малооблачная погода.
В воскресенье, 20 августа, среднесуточная температура в Нижнем Тагиле составит +14 градусов: днем до +20, а ночью — до +4 градусов. Ветер не сменит направление, осадков не ожидается.
В выходные в городе синоптики обещают небольшие геомагнитные возмущения в один и два балла по девятибалльной шкале.