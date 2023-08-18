Банда закладчиков наркотиков задержана в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Задержание 38-летнего подозреваемого произошло 11 мая, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
Мужчину поймали прямо в тот момент, когда он пытался сделать «закладку» на Вагонке. В карманах у него нашли 18 свертков, а в телефоне — фотографии двух тайников. После были найдены и уничтожены тайники.
Мужчина признался, что он сам употребляет наркотики, а «закладки» делал, потому что его об этом попросил его товарищ. Взамен за оказанные услуги он давал ему наркотики для потребления.
После этого был задержан его 33-летий приятель. У него нашли еще 74 свертков с запрещенными веществами. Также выяснилось, что он тоже употребляет наркотики, а в последнее время решил заняться еще и продажей запрещенки. Мужчина торговал героином. Возбуждены несколько уголовных дел.