Банда закладчиков наркотиков задержана в Нижнем Тагиле

После этого был задержан его 33-летий приятель. У него нашли еще 74 свертков с запрещенными веществами. Также выяснилось, что он тоже употребляет наркотики, а в последнее время решил заняться еще и продажей запрещенки. Мужчина торговал героином. Возбуждены несколько уголовных дел.