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Банда закладчиков наркотиков задержана в Нижнем Тагиле

Банда закладчиков наркотиков задержана в Нижнем Тагиле

18 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI
В отношении сбытчиков героина возбуждено уголовное дело в Нижнем Тагиле.

Задержание 38-летнего подозреваемого произошло 11 мая, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Мужчину поймали прямо в тот момент, когда он пытался сделать «закладку» на Вагонке. В карманах у него нашли 18 свертков, а в телефоне — фотографии двух тайников. После были найдены и уничтожены тайники.

Мужчина признался, что он сам употребляет наркотики, а «закладки» делал, потому что его об этом попросил его товарищ. Взамен за оказанные услуги он давал ему наркотики для потребления.

После этого был задержан его 33-летий приятель. У него нашли еще 74 свертков с запрещенными веществами. Также выяснилось, что он тоже употребляет наркотики, а в последнее время решил заняться еще и продажей запрещенки. Мужчина торговал героином. Возбуждены несколько уголовных дел.

Мужчина под воздействием наркотиков задержан в аэропорту Екатеринбурга
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#Наркотики#Нижний Тагил#Криминал#Вагонка#Тайник#Сбыт наркотиков#Употребление наркотиков#Продажа наркотиков#Уголовное дело#Дарья Сорокина
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