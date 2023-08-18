Более тысячи квартир в Екатеринбурге остались без света

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Отключение света произошло в связи с повреждением силового провода во время монтажа коммуникаций.
По словам одного из жильцов многоэтажки, квартиры, а также магазины и организации, расположенные в этом доме, оказались обесточены, пишет Ура.ру.
Напомним, вечером 1 июля 2023 года под Нижним Тагилом из-за грозы произошло массовое отключение света в нескольких садах. Также не работали светофоры на некоторых перекрестках.