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Более тысячи квартир в Екатеринбурге остались без света

Более тысячи квартир в Екатеринбурге остались без света

18 августа 2023, 04:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге более тысячи квартир в многоэтажном доме остались без электричества. Свет был отключен днем 17 августа 2023 года.

Отключение света произошло в связи с повреждением силового провода во время монтажа коммуникаций.

По словам одного из жильцов многоэтажки, квартиры, а также магазины и организации, расположенные в этом доме, оказались обесточены, пишет Ура.ру.

Напомним, вечером 1 июля 2023 года под Нижним Тагилом из-за грозы произошло массовое отключение света в нескольких садах. Также не работали светофоры на некоторых перекрестках.

Массовое отключение света произошло в пригороде Нижнего Тагила 1 июля
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