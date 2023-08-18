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Борщевой набор продолжает дешеветь в Свердловской области

Борщевой набор продолжает дешеветь в Свердловской области

18 августа 2023, 13:57
Фото: 1MI
Сезонное снижение цен на овощи продолжается в Свердловской области. Стоимость борщегого набора за неделю с 7 по 14 августа упала в среднем на 6,5%

Так, например, килограмм картофеля свердловчане могли купить за 48,18 рубля (-6,15%), а столовой свеклы — за 45,66 рубля (-7,49%). Морковь в магазинах стоила 66,88 рубля (-6,86%), свежая белокочанная капуста — 54,89 рубля (-6,56%), репчатый лук — 50,27 рубля (-6,22%). Также в цене упали помидоры и огурцы, до 114,43 рубля (-10,82%) и 83,93 рубля (-4,01%) соответственно.

Среди подешевевших продуктов, согласно статистическим данным, значатся питьевое молоко (62,7 рубля), пшеничная мука (45,86 рубля), поваренная соль (15,13 рубля), макароны (115,17 рубля).

Однако многие позиции прибавили в цене, выяснила редакция TagilCity.ru. Литр подсолнечного масла подорожал до 117,19 рубля (+1,92%), десяток яиц стоил 75,42 рубля (+0,5%). Килограмм сахара можно было купить в магазинах за 75,36 рубля (+0,74%), гречневую крупу — за 98,6 рубля (+0,63%). Также подорожали яблоки, бананы, мясо, маргарин, консервы для детского питания и другие продукты.

Почти на 100% подорожала капуста за год в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Цены#Магазин#Статистика#Продукты#Стоимость#Овощи#Свердловская область
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