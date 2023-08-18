Борщевой набор продолжает дешеветь в Свердловской области

Однако многие позиции прибавили в цене, выяснила редакция TagilCity.ru. Литр подсолнечного масла подорожал до 117,19 рубля (+1,92%), десяток яиц стоил 75,42 рубля (+0,5%). Килограмм сахара можно было купить в магазинах за 75,36 рубля (+0,74%), гречневую крупу — за 98,6 рубля (+0,63%). Также подорожали яблоки, бананы, мясо, маргарин, консервы для детского питания и другие продукты.