Человека ранили ножом в центре Екатеринбурга

Ранее, в апреле, людей эвакуировали из БЦ «Рубин» из-за того, что возле «Бургер Кинга» был найден похожий на гранату предмет. А в январе стражи порядка задержали в уральской столице дебошира с ножом. Он пугал прохожих возле лыжной базы на Уктусе.