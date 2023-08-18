Человека ранили ножом в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На место приезжала реанимация. По словам свидетелей поножовщины, как минимум одного человека госпитализировали. Об этом сообщается в канале «Бандитский центр».
Согласно кадрам с места ЧП, человека заносили в автомобиль реанимации. Он лежал на каталке.
Ранее, в апреле, людей эвакуировали из БЦ «Рубин» из-за того, что возле «Бургер Кинга» был найден похожий на гранату предмет. А в январе стражи порядка задержали в уральской столице дебошира с ножом. Он пугал прохожих возле лыжной базы на Уктусе.