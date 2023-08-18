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Published Сегодня, 10:43

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Человека ранили ножом в центре Екатеринбурга

Человека ранили ножом в центре Екатеринбурга

18 августа 2023, 10:43
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга человека ранили ножом. Это случилось возле «Бургер Кинга» в БЦ «Рубин» на улице Малышева — 8 Марта.

На место приезжала реанимация. По словам свидетелей поножовщины, как минимум одного человека госпитализировали. Об этом сообщается в канале «Бандитский центр».

Согласно кадрам с места ЧП, человека заносили в автомобиль реанимации. Он лежал на каталке.

Ранее, в апреле, людей эвакуировали из БЦ «Рубин» из-за того, что возле «Бургер Кинга» был найден похожий на гранату предмет. А в январе стражи порядка задержали в уральской столице дебошира с ножом. Он пугал прохожих возле лыжной базы на Уктусе.

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