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Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле

Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле

18 августа 2023, 11:00
Фото: tagilcity.ru
Заброшенный и разворованный автомобиль во дворе дома в Дзержинском районе стал пристанищем для школьников на каникулах. Два мальчика играли в карты на заднем сидении ВАЗа, который уже несколько недель подвергается набегам воров: машину постепенно разбирают на запчасти, а хозяин не появляется.
В нашем дворе в Алтайском микрорайоне несколько месяцев стоит заброшенный автомобиль. Недавно его начали разбирать на запчасти: сняли колеса, выгнули двери, вытащили, что смогли. Теперь там играют в карты местные дети — площадки во дворе фактически нет, лет 10 назад ее ставили на месяц и увезли обратно. Сейчас там пара скамеек, разбитая горка и полупустая песочница, пацанам нечего делать во дворе, вот и слоняются, — рассказал TagilCity.ru местный житель Алексей.

Дети признались, что просто играют в карты и ничего опасного не делают.

Автомобиль эвакуировать можно или при нарушении ПДД, или при заявке собственника, пояснили редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила. Поэтому пока беспокоящий жителей ВАЗ остается на месте и его продолжают разворовывать. При этом ВАЗ припаркован на газоне, вне установленных для парковки мест.

Я не понимаю, почему у тех же сотрудников ППС не вызывает вопросы такая машина. Получается, для всех мелких преступников это сигнал: мол, воруйте, разбирайте — никто не поймает? — возмущается тагильчанин.
#Александра Логинова#Нижний Тагил#Дети#Происшествия#Эксклюзив#Автомобиль#Легковой автомобиль#ВАЗ#Двор#Вагонка
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