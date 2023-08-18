Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В нашем дворе в Алтайском микрорайоне несколько месяцев стоит заброшенный автомобиль. Недавно его начали разбирать на запчасти: сняли колеса, выгнули двери, вытащили, что смогли. Теперь там играют в карты местные дети — площадки во дворе фактически нет, лет 10 назад ее ставили на месяц и увезли обратно. Сейчас там пара скамеек, разбитая горка и полупустая песочница, пацанам нечего делать во дворе, вот и слоняются, — рассказал TagilCity.ru местный житель Алексей.
Дети признались, что просто играют в карты и ничего опасного не делают.
Автомобиль эвакуировать можно или при нарушении ПДД, или при заявке собственника, пояснили редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила. Поэтому пока беспокоящий жителей ВАЗ остается на месте и его продолжают разворовывать. При этом ВАЗ припаркован на газоне, вне установленных для парковки мест.
Я не понимаю, почему у тех же сотрудников ППС не вызывает вопросы такая машина. Получается, для всех мелких преступников это сигнал: мол, воруйте, разбирайте — никто не поймает? — возмущается тагильчанин.