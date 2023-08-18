Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле

Заброшенный и разворованный автомобиль во дворе дома в Дзержинском районе стал пристанищем для школьников на каникулах. Два мальчика играли в карты на заднем сидении ВАЗа, который уже несколько недель подвергается набегам воров: машину постепенно разбирают на запчасти, а хозяин не появляется.

В нашем дворе в Алтайском микрорайоне несколько месяцев стоит заброшенный автомобиль. Недавно его начали разбирать на запчасти: сняли колеса, выгнули двери, вытащили, что смогли. Теперь там играют в карты местные дети — площадки во дворе фактически нет, лет 10 назад ее ставили на месяц и увезли обратно. Сейчас там пара скамеек, разбитая горка и полупустая песочница, пацанам нечего делать во дворе, вот и слоняются, — рассказал TagilCity.ru местный житель Алексей. Дети признались, что просто играют в карты и ничего опасного не делают. Автомобиль эвакуировать можно или при нарушении ПДД, или при заявке собственника, пояснили редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила. Поэтому пока беспокоящий жителей ВАЗ остается на месте и его продолжают разворовывать. При этом ВАЗ припаркован на газоне, вне установленных для парковки мест. Я не понимаю, почему у тех же сотрудников ППС не вызывает вопросы такая машина. Получается, для всех мелких преступников это сигнал: мол, воруйте, разбирайте — никто не поймает? — возмущается тагильчанин.