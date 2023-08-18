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Девушка из Нижнего Тагила получила приз зрительских симпатий на «Мисс Екатеринбург»

Девушка из Нижнего Тагила получила приз зрительских симпатий на «Мисс Екатеринбург»

18 августа 2023, 16:15
Фото: Е1
19-летняя Ксения Брагина из Нижнего Тагила получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Екатеринбург-2023». Церемония вручения состоялась 17 августа 2023 года.

Несколько лет назад девушка уехала из Нижнего Тагила в Екатеринбург и сейчас учится в РАНХиГС. В 2023 году Ксения победила в конкурсе красоты среди студентов, после чего она решила поучаствовать в «Мисс Екатеринбург», пишет ИА «Все новости».

Девушка оказалась в ТОП-16. Среди участниц, прошедших в финал, были шахматистка, баскетболистки, юристы, а также девушка, имеющая права на вождение трактора. Подготовка к проведению конкурса началась в июле 2023 года.

Фото: Telegram-канал "Мисс Екатеринбург-2023"

По словам Ксении, она во время конкурса начала волноваться за пять минут до своего выхода. При этом, как она рассказала, жюри оценивало больше не внешность участниц, а то, кто каким человеком является.

Напомним, победительницей «Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова. В качестве приза девушке подарили двухкомнатную квартиру и сертификат на покупки в одном из гипермаркетов.

Названо имя победительницы «Мисс Екатеринбург-2023»
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