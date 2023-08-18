Голый мужчина гулял по улицам Нижнего Тагила

Мужчину поймали прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. Когда приехали сотрудники ведомства, незнакомец не смог сказать, как его зовут. На вопрос, зачем он вышел на улицу без одежды, он ответил, что поступил так по просьбе полицейских, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».