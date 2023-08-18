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Голый мужчина гулял по улицам Нижнего Тагила

Голый мужчина гулял по улицам Нижнего Тагила

18 августа 2023, 05:34
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
36-летний мужчина в обнаженном виде ходил на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле.

Мужчину поймали прохожие и вызвали полицию и скорую помощь. Когда приехали сотрудники ведомства, незнакомец не смог сказать, как его зовут. На вопрос, зачем он вышел на улицу без одежды, он ответил, что поступил так по просьбе полицейских, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: «Инцидент Нижний Тагил»

Горожанина доставили в полицию. Выяснилось, что ему 36 лет и он на протяжении недели злоупотребляет алкогольными напитками. Тагильчанина привлекут к административной ответственности.

Напомним, в апреле 2023 года в Екатеринбурге обнаженный мужчина, подравшийся с прохожим, был доставлен в больницу. Выяснилось, что ранее родственники везли его в психлечебницу, однако по дороге он сбежал

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