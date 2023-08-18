Хозяин лошадей заплатит полмиллиона за вытоптанные поля агрофирмы под Ирбитом

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Инцидент произошел в конце мая прошлого года. Поля лошади вытоптали на территории полей «Журавлиное», «Сторожовщина» и «Каменное». На «Журавлином» кони съели 3 гектара овса и гороха. На других полях животные вытоптали 35 гектаров растений, сообщили в пресс-службе суда.
Позднее выяснилось, что все это проделали 10 или 15 коней. Они шли по полям и ели чужие посевы. Агрономы, обнаружив разгромы, обратились в полицию.
В возбуждении уголовного дела было отказано. Поэтому они пошли в суд, чтобы взыскать с хозяина коней деньги. В суде мужчина настаивал, что в произошедшем виновата сама агрофирма, ведь поля не были огорождены.
Однако суд решил, что хозяину коней нужно заплатить пострадавшей стороне в общей сложности порядка полмиллиона рублей, в эту сумму входят и судебные расходы.