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Хозяин лошадей заплатит полмиллиона за вытоптанные поля агрофирмы под Ирбитом

Хозяин лошадей заплатит полмиллиона за вытоптанные поля агрофирмы под Ирбитом

18 августа 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Ирбитском районе с хозяина лошадей взыщут более полумиллиона рублей за то, что его кони вытоптали поля агрофирмы. Также лошади съели соседский горох и клевер на сумму более 400 тысяч рублей.

Инцидент произошел в конце мая прошлого года. Поля лошади вытоптали на территории полей «Журавлиное», «Сторожовщина» и «Каменное». На «Журавлином» кони съели 3 гектара овса и гороха. На других полях животные вытоптали 35 гектаров растений, сообщили в пресс-службе суда.

Позднее выяснилось, что все это проделали 10 или 15 коней. Они шли по полям и ели чужие посевы. Агрономы, обнаружив разгромы, обратились в полицию.

В возбуждении уголовного дела было отказано. Поэтому они пошли в суд, чтобы взыскать с хозяина коней деньги. В суде мужчина настаивал, что в произошедшем виновата сама агрофирма, ведь поля не были огорождены.

Однако суд решил, что хозяину коней нужно заплатить пострадавшей стороне в общей сложности порядка полмиллиона рублей, в эту сумму входят и судебные расходы.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Агрофирма#Поля#Лошади#Ирбит#Клевер#Уголовное дело#Суд#Поле#Свердловская область
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