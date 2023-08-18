Как в Свердловской области осуществляется вывоз мусора в разгар дорожных работ

В Нижнем Тагиле функционирует чуть более 1700 контейнерных площадок: 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах. А к концу 2023 года во всех районах города планируют обустроить около семидесяти новых КП. На эти цели в муниципальном бюджете выделено порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.