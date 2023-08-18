Как в Свердловской области осуществляется вывоз мусора в разгар дорожных работ

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Из-за реконструкции дорожного полотна в деревне Шиловка одна из пяти контейнерных площадок (КП) оказалась заблокированной для подъезда мусоровоза. А в Верхней Туре ситуация сложнее — после проведения аналогичных работ уже неделю мусоровоз не может подъехать к месту сбора твердых коммунальных отходов из-за установленной бетонной конструкции.
Подобные случаи единичны и, как правило, оперативно решаются в индивидуальном порядке при взаимодействии со специалистами муниципалитетов: организуется специальный проезд для спецтехники или контейнерное оборудование временно переносится туда, где мусоровоз сможет без проблем осуществить выгрузку отходов.
Однако, нам хотелось бы, чтобы при планировании ремонтных работ, городские власти учитывали тот факт, что жителям нужны пустые контейнеры под ТКО в ежедневном режиме, — рассказал исполнительный директор ООО Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.
На сегодняшний день труднодоступными для проезда спецтехники остаются 8 мест сбора ТКО общего пользования по всему северу Свердловской области. Всего в обслуживании регионального оператора находится 4 961 контейнерная площадка.
В Нижнем Тагиле функционирует чуть более 1700 контейнерных площадок: 191 в частном секторе, остальные на территориях МКД и в сельских населенных пунктах. А к концу 2023 года во всех районах города планируют обустроить около семидесяти новых КП. На эти цели в муниципальном бюджете выделено порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Планируется, что в Ленинском районе появится 27 площадок ТКО, в Тагилстроевском — 17 и Дзержинском районе — 12. Кроме того, в сельских населенных пунктах, где вопрос утилизации отходов также актуален, планируется организовать еще 19 новых мест для сбора мусора, отметил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
А в Горноуральском городском округе находится около 300 контейнерных площадок и более 1000 баков для сбора твердых коммунальных отходов. В середине лета здесь установили 28 новых емкостей.
По всем вопросам, связанным со своевременным вывозом твердых коммунальных отходов вы можете обратиться по телефону горячей линии 8-800-234-02-43.