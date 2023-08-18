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Капсулу времени из 1973 года вскроют в Екатеринбурге

Капсулу времени из 1973 года вскроют в Екатеринбурге

18 августа 2023, 12:37
Фото: "Новый день"
В Екатеринбурге вскроют капсулу времени из 1973 года. Мероприятие состоится в Историческом сквере города.

Капсула была заложена 50 лет назад, в честь 250-летия Екатеринбурга, в 1973 году. После вскрытия потребуется время, чтобы расшифровать все содержимое, пишет «Новый день».

В капсулу заложены документальные кинохроники, а также аппаратура для их просмотра.

В новой капсуле времени нам тоже нужно предусмотреть этот момент, ведь технический прогресс за 50 лет может сильно измениться, — сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Логотип 300-летия Екатеринбурга появился на новой капсуле времени
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#Екатеринбург#Капсула времени#Исторический сквер#1973 год#Документальные кинохроники#Общество#Дарья Сорокина
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