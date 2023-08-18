Капсулу времени из 1973 года вскроют в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Капсула была заложена 50 лет назад, в честь 250-летия Екатеринбурга, в 1973 году. После вскрытия потребуется время, чтобы расшифровать все содержимое, пишет «Новый день».
В капсулу заложены документальные кинохроники, а также аппаратура для их просмотра.
В новой капсуле времени нам тоже нужно предусмотреть этот момент, ведь технический прогресс за 50 лет может сильно измениться, — сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.