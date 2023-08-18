Кладбище в Екатеринбурге перерыли свиньи

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
На могилах животные организовали лежбище, пишет Е1. Екатеринбурженка увидела это своими глазами, когда пришла навестить умерших родных.
Она рассказала, что свиньи были с поросятами, а подходить к ним ближе ей было страшно. Более того, один хряк, увидев ее вдалеке, встал и стар рычать.
Местные жители рассказали, что рядом с кладбищем живет свинопас. Они предположили, что это его стадо, за которым он не уследил.
Женщина утверждает, что она не нашла смотрителей кладбища. Она хотела пожаловаться на свиней и на состояние погоста. По ее словам, там не спиливают деревья, а часть надгробий сбита.