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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Кладбище в Екатеринбурге перерыли свиньи

Кладбище в Екатеринбурге перерыли свиньи

18 августа 2023, 13:15
Фото: Midjourney
Свиньи перерыли могилы на кладбище в Екатеринбурге. Это произошло на Никольском кладбище в Железнодорожном районе.

На могилах животные организовали лежбище, пишет Е1. Екатеринбурженка увидела это своими глазами, когда пришла навестить умерших родных.

Она рассказала, что свиньи были с поросятами, а подходить к ним ближе ей было страшно. Более того, один хряк, увидев ее вдалеке, встал и стар рычать.

Местные жители рассказали, что рядом с кладбищем живет свинопас. Они предположили, что это его стадо, за которым он не уследил.

Женщина утверждает, что она не нашла смотрителей кладбища. Она хотела пожаловаться на свиней и на состояние погоста. По ее словам, там не спиливают деревья, а часть надгробий сбита.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Свиньи#Животные#Поросята#Кладбище#Происшествия
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